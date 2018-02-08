Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114553
ALTIN
160.701
DOLAR
3.8147
STERLİN
5.2786
EURO
4.6656

JANDARMADAN FETÖ OPERASYONU

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 30 Ocak-06 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Bu kapsamda FETÖ/PDY terör suçları kapsamında çeşitli aramaların gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, FETÖ/PDY’yeüye olmak suçundan aranan 1 şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart ve 35 adet teyp kasetin ele geçirildiği ve şüpheli şahısın sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasına müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

JANDARMADAN FETÖ OPERASYONU

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen adli ve önleyici faaliyetler neticesinde 30 Ocak-06 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Bu kapsamda FETÖ/PDY terör suçları kapsamında çeşitli aramaların gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, FETÖ/PDY’yeüye olmak suçundan aranan 1 şüphelinin evinde yapılan aramada 1 adet cep telefonu, 1 adet sim kart ve 35 adet teyp kasetin ele geçirildiği ve şüpheli şahısın sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasına müteakip adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı ifade edildi.

busabahh
busabahh
08 Şubat 2018 Perşembe 11:46
JANDARMADAN FETÖ OPERASYONU

İcra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde, FETÖ/PDY’yeüye olmak suçundan arandığı tespit edilen 1 şahsın yakalandığını adli makamların talimatıyla yapılan işlemlere müteakip serbest bırakıldığı söylendi.

20 BİN 308 KİŞİ SORGULANDI

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde, toplam 20 bin 308 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 42 aranan şahıs yakalandığı da bildirildi. Trafik timleri tarafından 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 7 bin 760 araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan 190 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 78 aracın trafikten men edildiği, 13 okul servis aracının ve 7 işçi servis aracının da kontrol edildiği ifade edildi.(Bülten - busabahmalatya.com)

Anahtar Kelimeler:
MalatyaJandarmaFETÖ Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"TBB’DEN TÜRK İFADESİ ÇIKARILSIN" DEĞERLENDİRMESİ
"TBB’DEN TÜRK İFADESİ ÇIKARILSIN" DEĞERLENDİRMESİ
GÜRKAN SANCAKTAR 1 NO’LU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’Nİ AÇTI
GÜRKAN SANCAKTAR 1 NO’LU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ’Nİ AÇTI
MAZLUMDER BOLU’DA AÇIKLAMA YAPACAK
MAZLUMDER BOLU’DA AÇIKLAMA YAPACAK

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim