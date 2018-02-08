JANDARMADAN FETÖ OPERASYONU

İcra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde, FETÖ/PDY’yeüye olmak suçundan arandığı tespit edilen 1 şahsın yakalandığını adli makamların talimatıyla yapılan işlemlere müteakip serbest bırakıldığı söylendi.

20 BİN 308 KİŞİ SORGULANDI

Asayiş olayları ve önleyici hizmetler kapsamında icra edilen yol kontrol ve aramaları ile trafik denetimlerinde, toplam 20 bin 308 kişinin sorgulaması yapılmış, sorgulama neticesinde 42 aranan şahıs yakalandığı da bildirildi. Trafik timleri tarafından 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 7 bin 760 araç kontrol edilmiş, trafik kurallarına uymayan 190 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulanarak 78 aracın trafikten men edildiği, 13 okul servis aracının ve 7 işçi servis aracının da kontrol edildiği ifade edildi.(Bülten - busabahmalatya.com)