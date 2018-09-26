İzmir’den Hekimhan’a çöp kamyonu

Malatya’nın Hekimhan ilçesine Çiğli Belediyesi Meclisinde alınan kararın ardından 2005 model 18 tonluk çöp kamyonu hibe edildi. Hekimhan halkının kullanımı için ayrıca beş adet 800 litrelik çöp konteyneri, 6 adet bank ve 10 çöp kutusu hediye edildi. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, göreve geldiğinden beri imkanları sınırlı olan kardeş belediyelere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

“MADDİ OLANAKSIZLIKLAR İÇİNDE!”

Başkan Hasan Arslan, belediyeler arası ilişkileri güçlendirmek ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla Türkiye’nin hemen her bölgesinde bulunan kardeş belediyelere destek olduklarını belirterek, “Mali olanaksızlıklar içinde hizmet üretmeye çalışan kardeş belediyemiz Hekimhan’a bir adet çöp kamyonu hibe ettik. Ayrıca belediyelerin ihtiyaçlarına göre farklı kalemlerden oluşan malzemeler de gönderdik. Belediyeler arası desteğin önemli olduğunu düşünüyoruz" sözlerini kaydetti. (İHA)