Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
112073
ALTIN
175.057
DOLAR
4.0231
STERLİN
5.7206
EURO
4.9859

İYİ Parti’den Seçim Yorumu

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sezai Altaş, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere katılmalarının önünde hiç bir engel olmadığını söyledi.

İYİ Parti’den Seçim Yorumu

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sezai Altaş, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlere katılmalarının önünde hiç bir engel olmadığını söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:42
İYİ Parti’den Seçim Yorumu

Sezai Altaş, seçim tarihinin belli olmasının ardından bazı odakların algı operasyonlarına başladığını, İYİ Parti’nin seçimlere katılamayacağını yaymaya başladıklarını ifade ederek, “Bu safsatalara asla inanmayın. Hukuken önümüzde hiç bir engel yok. 1. Olagan Genel Kurulumuz yapılmış ve o gün itibarıyle 68 il ve ilçe de örgütlenmemiz de tamamlanmıştı. Dolayısıyla 10 Haziran’dan sonra yapılacak her seçime katılabiliriz. İYİ Parti’den çok korkuyorlar. Aslında bu söylentiler bunun bir göstergesidir”dedi. (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiSezai AltaşErken Seçim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yetkililerden Acil Düzenlemeler Bekliyorlar
Yetkililerden Acil Düzenlemeler Bekliyorlar
Siyer Dersleri’ne Yoğun İlgi
Siyer Dersleri’ne Yoğun İlgi
Hamit Fendoğlu Dualarla Anıldı
Hamit Fendoğlu Dualarla Anıldı

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim