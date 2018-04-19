İYİ Parti’den Seçim Yorumu

Sezai Altaş, seçim tarihinin belli olmasının ardından bazı odakların algı operasyonlarına başladığını, İYİ Parti’nin seçimlere katılamayacağını yaymaya başladıklarını ifade ederek, “Bu safsatalara asla inanmayın. Hukuken önümüzde hiç bir engel yok. 1. Olagan Genel Kurulumuz yapılmış ve o gün itibarıyle 68 il ve ilçe de örgütlenmemiz de tamamlanmıştı. Dolayısıyla 10 Haziran’dan sonra yapılacak her seçime katılabiliriz. İYİ Parti’den çok korkuyorlar. Aslında bu söylentiler bunun bir göstergesidir”dedi. (Bülten)busabahmalatya.com