İYİ Parti’den Kutlama Mesajı

Altaş, milli bayramlarımızın kutlanması konusunda, son dönemlerde yaşanan sıkıntıların, düşündürücü olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıl dönümü olmakla birlikte, çocuk bayramı olmasıyla da ayrı bir önem ve değere sahiptir. 98 yıl önce bu kutsal vatanı ve Meclisi bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurucu kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan 23 Nisan tüm dünya çocuklarına kutlu olsun.” (Bülten)busabahmalatya.com