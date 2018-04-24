Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110292
ALTIN
174.273
DOLAR
4.0830
STERLİN
5.6926
EURO
4.9827

İYİ Parti’den Kutlama Mesajı

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sezai Altaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İYİ Parti’den Kutlama Mesajı

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sezai Altaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

24 Nisan 2018 Salı 11:57
İYİ Parti’den Kutlama Mesajı

Altaş, milli bayramlarımızın kutlanması konusunda, son dönemlerde yaşanan sıkıntıların, düşündürücü olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum. 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış yıl dönümü olmakla birlikte, çocuk bayramı olmasıyla da ayrı bir önem ve değere sahiptir. 98 yıl önce bu kutsal vatanı ve Meclisi bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’ü, kurucu kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. Barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin simgesi olan 23 Nisan tüm dünya çocuklarına kutlu olsun.” (Bülten)busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Sezai AltaşÇocuk Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
11. Uluslararası Kısa Film Festivali Yapılacak
11. Uluslararası Kısa Film Festivali Yapılacak
Malatya’da 9 Kişi Vefat Etti
Malatya’da 9 Kişi Vefat Etti
Biz Üvey Evlat Mıyız?
Biz Üvey Evlat Mıyız?

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim