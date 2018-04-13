İYİ PARTİ’DEN ESOB’A ZİYARET

İl Başkanı Sezai Altaş, Esnaf ve Sanatkarların sorun ve sıkıntılarını çok iyi bildiklerini, ekonomide son dönemlerde yaşanan olumsuzlukların en çok esnaf kesimini etkilediğini söyledi. Altaş, “Günlerce siftah yapmadan dükkanını kapatan esnaflarımızın yaşadığı sıkıntılar görmezden geliniyor. İYİ Parti olarak, esnaflarımızın sorunlarını içeren çalışmalar yapıyoruz. Yeni projeler hazırlıyoruz. Biz her zaman esnaf ve sanatkaarlarımızın yanındayız” dedi. Altaş, parti çalışmaları ile ilgili Şevket Keskin’e de bilgiler aktardı.

ESOB Başkanı Şevket Keskin de ziyaretten dolayı Sezai Altaş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Keskin,Malatya’nın sorun ve sıkıntıları ile ilgili aynı tesbit ve temenniler içinde olduklarını söyledi. (Bülten)busabahmalatya.com