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İYİ PARTİ PÜTÜRGE VE DOĞANYOL’DA

Geçen hafta ilçe gezilerine başlayan İYİ Parti, Pütürge ve Doğanyol ilçeleri ile bu ilçelerin beldelerini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinlediler.

İYİ PARTİ PÜTÜRGE VE DOĞANYOL’DA

Geçen hafta ilçe gezilerine başlayan İYİ Parti, Pütürge ve Doğanyol ilçeleri ile bu ilçelerin beldelerini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinlediler.

busabahh
busabahh
14 Mart 2018 Çarşamba 11:54
İYİ PARTİ PÜTÜRGE VE DOĞANYOL’DA

İl Başkanı Sezai Altaş ile yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Pütürge ilçesini ziyaret ettiler. Kaymakamlık ve belediye başkanlığını ziyaret eden heyet daha sonra vatandaşlarla bir araya geldiler.

İYİ Parti İl Başkanı Sezai Altaş Pütürge ve Doğanyol’da, vatandaşların kendilerine gösterdikleri ilgiden son derece memnun olduklarını ifade ederek, “İYİ Parti adım adım geliyor. AKP döneminde 650 bin insanımız çiftçiliği bırakmış. Bu da gösteriyor ki; halkımız artık aldatılmak istemiyor. İYİ Parti’ye gösterilen bu ilgi bunun bir kanıtı. İlçe gezilerimizin ardından köy gezilerine başlayacağız. Vatandaşlarımızın her türlü sorununa çare bulmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu. (Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Sezai AltaşPütürgeKaymakamlıkBelediye BaşkanlığıIyi Parti
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