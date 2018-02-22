İYİ PARTİ MALATYA’DA

Malatya İYİ Parti İl Başkanı Ömer Sezai Altaş,“Öncelikle İYİ Partinin neden kurulduğunu birkaç kelime ile ifade etmek istiyorum. Son yıllarda ülkemizin içinde bulunduğu sorunlar ve sıkıntılar ülkeyi yönetenler tarafından çözülemediği gibi yeni sorun ve sıkıntılar çıkarılarak daha da büyümesine neden olunmuştur. 2002 yılında bitme aşamasına gelen terör yeniden hortlarken ülkedeki demokrasi ve hukuk ayaklar altına alınmış, içeride ve dışarıda uygulanan yanlış politikalar ülkemizi her alanda kaydetmeye mahkum etmiştir. Yaşanan bu gelişmeler karşısında iktidar ve muhalefetten aradığını bulamayan halkımızın talep ve isteği İYİ Parti’yi bugünlere getirmiştir. Genel merkezimizin Malatya kurucu il başkanlığı görevini şahsına tedviye ettiği andan itibaren istişare sürecimiz başlamış gerek il gerekse de ilçe yönetimlerimiz süratle oluşturulmuştur. Bu süreçte yoğun ilgi ve teveccühleriyle bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerime sonsuz teşekkürlerimi aracılığınızla iletmek istiyorum. İYİ Parti Türkiye’nin makul aklıdır. Türkiye’nin sağduyusudur. Çok farklı siyasi gelenekten insanın aynı parti çatısı altında gömleklerini çıkarmadan, üzerlerindeki vatanseverlik ceketiyle yer aldıkları bir partidir” sözlerini kaydetti.