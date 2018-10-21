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İyi ekonomi tarımdan geçiyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Türkiye’nin ekonomisinin daha iyi noktalara ulaşması tarımdan geçiyor. Tarımın gelişmesi de ancak üniversitelerimizin katkısı ile olur, akademisyenlerimizin çalışmaları ile olur” dedi.

İyi ekonomi tarımdan geçiyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Türkiye’nin ekonomisinin daha iyi noktalara ulaşması tarımdan geçiyor. Tarımın gelişmesi de ancak üniversitelerimizin katkısı ile olur, akademisyenlerimizin çalışmaları ile olur” dedi.

21 Ekim 2018 Pazar 15:22
İyi ekonomi tarımdan geçiyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Tarım Kampüsünde bulunan Battalgazi Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan akademisyen ve idari personelle bir araya geldi.Öğrencilerle görüşerek sohbet eden ve sorunları olup olmadığını soran Rektör Prof. Dr. Karabulut, akademik ve idari personelle toplantı yaptı.

“TARIMIN GELİŞMESİ İÇİN ÜNİVERSİTELERİN KATKISI ŞART”

Türkiye’de tarımsal üretimin geliştirilmesi konusunda üniversitelere ve akademisyenlere önemli görevler ve sorumluluklar düştüğünü belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Türkiye’nin ekonomisinin daha iyi noktalara ulaşması tarımdan geçiyor. Tarımın gelişmesi de ancak üniversitelerimizin katkısı ile olur, akademisyenlerimizin çalışmaları ile olur. Üniversitemizin tüm bölümlerini birlikte çalıştıracağız. İlçelerimizde açılması istenen bölümler oluyor, bunlar zaman içinde hepsi olabilir” şeklinde konuştu.

“HER TÜRLÜ PROJE VE ÖNERİYE HER ZAMAN AÇIĞIM”

Akademisyenlerin getireceği her türlü proje ve öneriye her zaman açık olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut şunları söyledi:

“Akademisyenlerimize çok iş düşüyor. Birlikte, el birliği ile bu süreci götüreceğiz. Benim çalışma alanlarımdan birisi kalitedir. Bu nedenle ekip ruhuna çok önem veriyorum. Birlikte çalışıp, birlikte üreteceğiz. Ekip ruhu ile öğrencilerimizi de işin içine katarak, bir şekilde bilimsel çalışmalara dahil edelim. Öğretim üyelerimizin birlik ve beraberlik içinde çalışması için üniversitenin rektörü olarak üzerime düşeni yapacağım. Birlikte çok güzel işler yapacağız. Siz projeleri geliştirin, biz destek olalım. Her türlü proje ve öneriye her zaman açığım.”

“KENDİ MARKAMIZ İLE ÜRÜN GELİŞTİRİLECEK BİR SÜREÇ”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi adıyla ve kendi markasıyla ürün geliştirilmesi konusunda bir sürecin olmasını istediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Ekip ruhu, birlik ve beraberlik çok önemli. Rektörler gelir geçer, buralar baki kalır. Bu anlayışla bilimsel çalışma ve projelere birlikte katkı ve destek sunacağız. Üniversitemizin kendi adı ve markasıyla ürünlerin geliştirildiği bir süreci birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, eğitim ve bilimsel çalışmalar için ihtiyaç duyulan atölyelerin kurulması konusunda da gereken çalışmaları yürütmekte olduğunu ifade etti. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

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Malatya Turgut Özal ÜniversitesiAysun Bay Karabulut
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