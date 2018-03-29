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İYÍ PARTİ'NİN ZİYARET MARATONU

Malatya İYİ Parti İl Başkanı Sezai Altaş ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Barosu ile Malatya Tabipler Odasını ziyaret etti.

İYÍ PARTİ'NİN ZİYARET MARATONU

Malatya İYİ Parti İl Başkanı Sezai Altaş ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya Barosu ile Malatya Tabipler Odasını ziyaret etti.

29 Mart 2018 Perşembe 17:07
İYÍ PARTİ'NİN ZİYARET MARATONU

İlk olarak Malatya Barosuna giden Altaş ve yönetim kurulu üyeleri, Baro başkanı Enver Han’ı ziyaret ettiler. İYİ Parti İl Başkanı Sezai Altaş, son zamanlarda hukuka olan güvenin azalmasından büyük üzüntü duyduklarını, siyasilerin hukuktan ellerini çekmeleri gerektiğini söyledi. Altaş, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir hukuk devleti olduğunu, hukuk karşısında herkesin eşit haklara sahip olması gerektiğini ifade ederek, ”Hakimlerimizin, savcılarımızın yoğun baskılara maruz kaldıkları bilinen bir gerçek. Biz İYİ Parti olarak yargımızın bağımsız olması gerektiğini en yüksek perdeden haykırıyoruz. İYİ Parti iktidarında, hukukun bağımsız ve eskisi gibi yeniden en yüksek güven duyulan bir erk olacağına inanıyorum”dedi.  Malatya Baro Başkanı Enver Han da, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, İYİ Partinin Türk siyasi hayatına önemli hizmetler ve katkılar sunacağını ifade etti.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sezai Altaş ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Malatya Tabipler Odasına geçerek, oda başkanı Prof.Dr.Mahmut Durmuş’u ziyaret etti. Sezai Altaş, doktor ve sağlık personellerinin sorun ve sıkıntılarını çok iyi bildiklerini, özellikle sağlık personellerine yapılan saldırılardan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Tabipler odası Başkanı Mahmut Durmuş da, ziyaretten dolayı teşekkür etti. Bu arada, Tabipler Odasında, şair Mahmut Kırtay,”Kalbimdekiler”adlı şiir kitabından İYİ adlı şiirini okudu.  (Bülten) busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
Iyi PartiSezai Altaş
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