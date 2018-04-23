İyí Parti İl Başkani Chp’ye Teşekkür Etti

İl Başkanı Sezai Altaş, “İYİ Parti’yi seçimlere sokmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu da gösteriyor ki İYİ Parti’den çok korkuyorlar. İleri demokrasi diyenlerin, sıkışınca nasıl bir ‘U’ dönüşü yaptıklarını hepimiz gördük. Demokrasi için CHP’nin gösterdigi nezaket, gerçekten takdire şayandır. CHP’ye teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bu seçimler Türkiye’nin kurtuluşu olacaktır” dedi.

İYİ Parti’nin, seçimlere katılıp katılmayacağının tartışılması, hukuki değil, siyasi bir karar olacağını da ifade eden Altaş, “24 Haziran’da, Türkiye kazanacak, demokrasi kazanacak, bütün İYİ’ler kazanacak” şeklinde konuştu. (Bülten)