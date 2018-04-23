Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 21°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110932
ALTIN
175.154
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7242
EURO
4.9845

İyí Parti İl Başkani Chp’ye Teşekkür Etti

İYİ Parti İl Başkanı Sezai Altaş, seçimlere katılması için 15 CHP milletvekilinin partiden istifa ederek İYİ Parti’ye geçmeleri kararının, siyasi bir nezaketin yanı sıra demokrasiye yapılan katkı açısından da büyük bir önem taşıdığını söyledi.

İyí Parti İl Başkani Chp’ye Teşekkür Etti

İYİ Parti İl Başkanı Sezai Altaş, seçimlere katılması için 15 CHP milletvekilinin partiden istifa ederek İYİ Parti’ye geçmeleri kararının, siyasi bir nezaketin yanı sıra demokrasiye yapılan katkı açısından da büyük bir önem taşıdığını söyledi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:53
İyí Parti İl Başkani Chp’ye Teşekkür Etti

İl Başkanı Sezai Altaş, “İYİ Parti’yi seçimlere sokmamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu da gösteriyor ki İYİ Parti’den çok korkuyorlar. İleri demokrasi diyenlerin, sıkışınca nasıl bir ‘U’ dönüşü yaptıklarını hepimiz gördük. Demokrasi için CHP’nin gösterdigi nezaket, gerçekten takdire şayandır. CHP’ye teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, bu seçimler Türkiye’nin kurtuluşu olacaktır” dedi.

İYİ Parti’nin, seçimlere katılıp katılmayacağının tartışılması, hukuki değil, siyasi bir karar olacağını da ifade eden Altaş, “24 Haziran’da, Türkiye kazanacak, demokrasi kazanacak, bütün İYİ’ler kazanacak” şeklinde konuştu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Sezai AltaşIyi PartiMalatyaChpTeşekkür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılara Belediye Darbesi
Arıcılara Belediye Darbesi
İskenderoğlu’ndan Çakır’a Ziyaret
İskenderoğlu’ndan Çakır’a Ziyaret
Hayatın içinden şiirler
Hayatın içinden şiirler

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim