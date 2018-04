İTHAL ETMEK ÇÖZÜM DEĞİL

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, üreticilerin sorunlarını yine gündeme taşıdı. Malatya çiftçi ve üreticisinin sorunlarını dile getirerek, bir dizi önlemler alınmasını isteyen Başkan Kılıç, önemli açıklamalarda bulundu.

Ülke olarak her konuda milli olmak zorunda olduklarını belirten Başkan Kılıç, taşıma suyuyla değirmenin dönmeyeceğini dile getirdi.

DAHA FAZLA DESTEKLENMESİ LAZIM

İthal edilen hayvanların öldüğü iddialarını değerlendiren Başkan Kılıç, “Damızlık hayvanları kesime götürüyorsak, geriden buzağı çoğalmıyorsa, gidip Avrupa’dan, diğer ülkelerden ithal ediyorsak, burada bir eksikliğimiz olduğu açıkça göz önünde. Uygulamaların yanlış olduğu kanaatindeyiz. Biz bir tarım ülkesiyiz, hayvancılıkta da bugüne kadar da hiçbir sıkıntı yaşamadık. İnsanlarımız zengin olabilir,fazla et tüketmiş olabilirler, hayvan sayımız artmış olabilir ama bu yeterli değil. Bunun yeterli olabilmesi için yem maliyetlerinin düşürülmesi, üreticinin daha fazla desteklenmesi lazım. Evet, dışarıdan gelen hayvanlar ülkemizdeki hayvancılığı olumsuz etkiliyor, hastalıklar olabiliyor, gelen hayvanlar sağlıklı olmayabiliyor, üreticimiz büyük zararlara uğrayabiliyor. İthal etmek demek çözüm demek değildir” şeklinde konuştu.

RAHATSIZIZ!

Verilen desteklerin üreticiyi tatmin etmediğini ileri süren Başkan Kılıç, “Bizlerin artık ülkemizde hayvancılıkta ve kendi şeker fabrikamız, şeker pancarımız dururken nişasta bazlı tatlandırıcılara yönelmemiz elbette ki ilerde bir felaket doğuracaktır. Biz konuda rahatsızız. Ülkemizdeki fiyat istikrarsızlığı meselesi, bunu Malatya kamuoyu da biliyor; Bakanımız geldiği zaman da biz bunları izah edeceğiz. 96 bin ton kuru kayısı ihraç edilmiş. İhraç edilen kayısıyı biz üretici olarak tüccara 4-5 liradan sattık, bugün kayısının değeri 10-12 lira. 3 ay önce ne oldu da 4 liraydı. Bugün ne oldu da 12 lira oldu? Buradaki kaybımız 100 bin ton kayısı ihracatında 600 trilyon; Malatya olarak zararımız var. 600 trilyonun devlete de, üreticiye de faydası olmadı. Tüccara oldu diye düşündüyseniz tüccara da olmadı, elinde mal bırakmamış, satmış hepsini. Kendi üretimimizi maliyeti 5 bin 700 lira olan kayısımızı 5 liraya satmışsak işte bu çiftçinin felaketidir. Diğer taraftan devletimize hükümetimize Allah zeval vermesin. Savaşa ve her şeye rağmen üreticimize mazot, gübre, alet ekipman, buzağı desteği veriyor. Ama bunlar üreticiyi tatmin etmiyor. Bunlar üreticini sıkıntılarını aşmıyor” ifadelerini kullandı.

DEVLET ANADIR, BABADIR

Kayısıda taban fiyatın mutlaka olması gerektiğini söyleyen Başkan Kılıç, “Üretici 5 bin 700 liraya mal ettiği kuru kayısıyı 10 liradan sattığı zaman hem ülke kazanır hem üretici kazanır hem tüccar kazanır. Avrupa’daki 110 ülke 5 liraya da kayısıyı yiyor, 20 lira olduğu zaman da yiyor. 200 gram kayısının üzerine 5 euro fiyat koyan büyük marketler bizim buradaki 500-600 trilyonumuzu ceplerine çekiyorlar. Buna çözüm bulmak zorundayız. Devlet anadır, babadır. Devlet çocuğumu yedirdim, doyurdum, üstünü giydirdim sokağa bıraktım olmaz. Sokakta oynarken arabanın altında ezilir. Devlet üreticisini korumakla mükelleftir. Buna bir çözüm bulması gerekir. Kayısıda mutlaka taban fiyat oluşturmalıdır. Taban fiyat oluşturulmadığı müddetçe üreticinin sıkıntısı bitmeyecektir” diye konuştu.

BORÇLARI HER YIL ERTELİYORLAR

“Malatya kayısı üreticisinin 4-5 yıllık borçları bankalara duruyor” diyen Başkan Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

“Sağ olsunlar her yıl erteliyorlar borçları. Fakat sonuç ne olacak ertelemeyle nereye kadar gideceğiz. Mutlaka bir gün bir patlak verecektir. Vatandaşın çoğu farklı bir bankadan daha borçlanıp diğer bankadakini borcunu kapatarak günü geçiriyor. Bunlara çözüm olabilmek için üreticinin malının değerinde satılması sadece 110 ülkeye değil Çin gibi bir ülkeye 500 ton kayısı göndermişiz. Çin’e 500 ton değil 5 bin ton, 10 bin ton kayısı göndermemiz lazım. Bunları reklamla, konuşmayla aşmak durumundayız. Aksi takdirde Malatya’mızda bu şekil devam ederse her yıl zaten üreticinin malının üzerinde afet eksik olmuyor, üretici kayısıya da ağacına da bakamayacak ve gün be gün erimeye başlayacak. Tek önceliğimiz kayısıda fiyat istikrarının sağlanması için TMO’nun mutlaka kayısı almasını bakanımız Tarım fuarı için geldiğinde mutlaka isteteceğiz. Diğer destekler bizim sıkıntımızı gidermeyecektir. Biz ne zaman ürünümüzün değerini alırsak üretici olarak o zaman rahatlayacağız.”

