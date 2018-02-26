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İTFAİYE BU KEZ HOROZU KURTARDI

Malatya’da su kuyusuna düşen horozun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

İTFAİYE BU KEZ HOROZU KURTARDI

Malatya’da su kuyusuna düşen horozun yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

busabahh
busabahh
26 Şubat 2018 Pazartesi 16:24
İTFAİYE BU KEZ HOROZU KURTARDI

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Fırıncı Mahallesi'nde yaşanan olayda, 20 metrelik su kuyusuna düşen horoz sahipleri tarafından çıkarılamayınca Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istendi. Kısa sürede bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından horozu düştüğü su kuyusundan çıkardı.

Bu sırada horozun sahibi olduğu öğrenilen 1. sınıf öğrencisi Taha Ateş okuldan döndüğünde horozunu görünce itfaiye erlerine sarılarak teşekkür etti.

 

İHA

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