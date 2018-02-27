İTALYA’DA MALATYA BAŞARISI

adlıprojenin ilk uluslararası toplantısı geçtiğimiz günlerdeİtalya’nın Carini ve Palermo şehirlerinde gerçekleştirildi.Toplantıda koordinatör olarak Türkiye ve diğer ortaklar Polonya,Makedonya ve ev sahibi İtalya yer aldı.

Okul yetkilileri projenin amacının, pedagojik yenilikleri yakalayabilmek için öğretme ve öğrenme yöntemlerini, eğitim değerlerini, okul organizasyonlarını ve müfredatlarını karşılaştırmak olduğunu ifade etti. Ayrıcayetkililer, hedef kitle olan tüm ortakların öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve diğer paydaşlar arasında dijital yeterliliğin arttırılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

İtalya’daki Istituto Comprensivo Laura Lanza Baronessa di Carini okulunun uzman öğretmen ekibi katılımcılara BİT teknolojilerinin resim ve müzik dersleriyle entegre edilmesi ve WEB 2.0 araçlarının genel olarak eğitimde kullanılması üzerine kurs verdi. Kurs sonunda L.Lanza okulu müdüresiAnna De Laurentiis tarafından katılımcılara katılımcı ve kurs sertifikaları verdi. Okul öğretmenlerinden Prof. GeltrudeMacrì tarafından CLIL tekniğiveEdmodo(e-öğrenmesitesi) içerikliörnekbirdersişlendi.

“HEDEFLENEN FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

5 gün süren eğitimin proje koordinatörü olan Zuhal Ayik Yıldırım iki yıllık proje sürecinde yapılması gereken tüm faaliyetleri ve dokümanları katılımcılarla paylaştıklarını söyledi. Yıldırım, “Erasmus+ projeleriyleamacımız,okulumuz Malatya BilimSanatMerkeziöğretmenveöğrencilerininAvrupa’dauygulananeğitimsisteminiyerindegörüp,inceleyipvesonrasındaiyiörneklerikendieğitimsistemimizeentegreetmelerindeyardımcıolmaktır.Ayrıcaülkemiziyurtdışındaen iyişekildetemsiletmekvekendikültürümüzüAvrupaokullarınatanıtmaktır.Mayısayındaokulumuzöğrenciveöğretmenleriyleikincikez Palermo,İtalya’yagiderekprojemiz‘CommunicationThrough Art and Music IntegratedWith ICT’ kapsamında hedeflenen faaliyetleri gerçekleştireceğiz.”diyekonuştu.