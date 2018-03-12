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İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN YIL DÖNÜMÜ

Malatya’da, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı düzenlendi.

İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN YIL DÖNÜMÜ

Malatya’da, İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı düzenlendi.

busabahmalatya
busabahmalatya
12 Mart 2018 Pazartesi 15:51
İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN YIL DÖNÜMÜ

Battalgazi Halk Eğitim Merkezi Salonunda Yeşilyurt Tecde Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programa, Malatya Valisi Ali Kaban, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Şerafettin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İl Müftüsü Ümit Çimen, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, resmi daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. 


Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, “Her milletin kahramanlık, yiğitlik ve yaşamını anlatan destanları vardır. İstiklal Marşı da bu milletin bağımsızlığını, ordunun kahramanlığını, cesaretini, inancını en güzel şekilde şiirsel ve coşkulu bir şekilde dile getirmiştir. Milletin bağımsızlığına olan özlemini ve inancını İstiklal Marşıyla milletin duygularının tercümanı olmuştur” şeklinde konuştu. 


Vali Ali kaban, İstiklal Marşımızın kabulünün 97. yılı vesilesi ile bir araya geldiklerini belirterek,”Asır kavramanın 100 yıl olduğunu düşündüğümüzde hemen hemen bir yıl olmuş, klasik bilgi de ise asır 60 senedir. 60 sene ile hesap edecek olursak, 1,5 asırlık bir istiklal marşımız var. Geçmişte İstiklal Marşları yazılmazdı, bunu da ihtiyaç yoktu.

Çünkü özellikle kavimlerin henüz devletleşme aşamasına geçemediği aşamalarda zaten devlet kavramı oluşmazdı. Devletlerin artık İmparatorluklar düzeyine geçtiğinde de kavramsallaştırma itibari ile de gene İstiklal Marşlarına gerek yoktu. Ama modernliğin ortaya çıkışı ile birlikte modernlik sonrasında, dünyadaki küreselleşmenin şiddetlendiği zamanlarda özellikle bin 800’lerden sonra bir İstiklal Marşı ihtiyacı otomatikman doğmuş oldu” diye konuştu. 


Yapılan konuşmaların ardında ‘Bir Gazide Unutulmaz Dersler ’ adlı tiyatro gösterisi ve İstiklal Marşı oratoryosu gerçekleşti. 

İHA

Son Güncelleme: 12.03.2018 18:08
Anahtar Kelimeler:
Istiklal Marşı KabulüMehme Akif ErsoyZafer Kırçuval
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