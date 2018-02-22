İSTİKLAL MARŞI'NI GÜZEL OKUMA YARIŞMASI

METEM konferans salonunda yapılan öğrenci belirleme yarışmasında, liseler düzeyinde Darende’yi Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesinden Sedanur İnan, ortaokullar düzeyinde ise Osman Hulisi Ateş İmam Hatip Orta Okulundan Mustafa Rüştü Ferliaslan temsil etmeye hak kazandı.

Öğrencileri Türk dilini doğru etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirmek, Mehmet Akif Ersoy ‘u tanıtmak, öğrencilere toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve öz güven kazandırmak ile öğrencilere vatan, millet aşkını kazandırmayı amaçlayan yarışma 8 Mart tarihinde Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde 8 Mart tarihinde yapılacak.