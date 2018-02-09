İŞTE TÜRKİYE GENELİNDE YAŞAYAN MALATYALI SAYISI

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2017 yılı sonuçlarına göre Malatya nüfusuna kayıtlı olup Türkiye’de ikamet eden 1 milyon 358 bin 678 kişi bulunuyor.Türkiye İstatistik Kurumu Malatya Bölge Müdürlüğünün yaptığı analizlere göre, Malatya nüfusuna kayıtlı kişilerin %45,3’ü (615 298 kişi) Malatya’da ikamet etmektedir. Malatyalıların Malatya’dan sonra en fazla ikamet ettikleri iller 410 bin 567 kişi ile İstanbul (%30,2), 53 bihn 332 kişi ile Ankara (%3,9) ve 35 bin 702 kişi ile İzmir’dir (%2,6). Ülkemizde en az Malatyalının bulunduğu iller ise 236 kişi ile Ardahan, 262 kişi ile Iğdır ve 294 kişi ile Karaman oldu.

Ayrıca, Malatya’da ikamet eden 783 bin 348 kişinin (yabancılar hariç) yüzde 78,5’i, (615 bin 298 kişi) Malatya nüfusuna kayıtlı, yüzde 6,6’sı (51 bin 352 kişi) Adıyaman nüfusuna kayıtlı, yüzde 5’i (39 bin 158 kişi) Elazığ nüfusuna kayıtlı.(Bülten)