İŞTE MERAK EDİLEN O SORULARIN YANITI!

MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, MOTAŞ’ın borcunun olup olmadığını anlattı. Tamgacı, “Bizim hiç borcumuz yok. Mesela yüzde 30 gibi 65 yaş taşıyorum. 50 kuruş olsa günde 15 bin lira yapar. 30 günde de 150 bin lira yapar. Yıllık da 5-6 milyon para eder. Ben buna para olarak bakmıyorum, zarar olarak da görmüyorum. Dediğim gibi bunu yapmak zorundayım” diye konuştu.

SUÇLU BİZ DEĞİLİZ

Kalite konusuna değinen Müdür Tamgacı, “Kaliteyi artırmak lazım. Zaman değerli, konfor önemli ve bunu ölçemiyorsunuz. Bunun bedelini koyamıyorsunuz. Bunları artırmadığınız müddetçe, hızınızı da artırmadığınız müddetçe kimse toplu ulaşıma gelmez. Yürümek daha avantajsa yürümeyi yaparsınız. Bizim derdimiz şu: Bir toplu ulaşım yolu yapmamız lazım, iki kalitemizi, konforumuzu, insanlara wifi hizmeti vereceksek bu hizmeti vermek lazım. Otobüslerin de zamanında gelmesi gerekiyor ama bunda da suçlu biz değiliz, yolar, trafik” ifadelerine yer verdi.