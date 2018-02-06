İŞTE MALATYA'NIN NÜFUSU

80 milyon nüfusun, 40 milyon 535 bin 135 kişisini, yani yüzde 50,2’sini erkekler; 40 milyon 275 bin 390 kişisini, yani yüzde 49,8’ini de kadınlar oluşturuyor.

Yapılan istatistik verilerine göre Malatya’da 786 bin 676, Elazığ’da 583 bin 671, Bingöl’de 273 bin 354, Tunceli’de ise 82 bin 498 kişi bulunuyor.

NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 6,9

Yıllık nüfus artış hızı ise (binde) Malatya’da 6,9, Elazığ’da 8,4, Bingöl’de 14, Tunceli’de 3,7 oldu.Nüfus yoğunluğu da Malatya’da 67 olup, Elazığ 69 ile bölgede en yüksek yoğunluğa sahip oldu.Bingöl 33, Tunceli ise 11 ile en düşük değeri gösterdi.busabahmalatya.com