İŞTE MALATYA'DA SU DURUMU VE MERAK EDİLENLER

Su faturalarındaki bu artışı değerlendiren MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Bir metreküp su 2 lira. Bunun KDV’si var, Çevre Temizlik Vergisi var. Bunu da biz belediye adına toplarız. 2 lira ise çok pahalı değil” dedi.

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Malatya’daki su durumunu ve merak edilen konuları BUSABAH’a değerlendirdi.

İÇME SUYU SIKINTISI

İçme suyu sıkıntısı hakkında konuşan Özdemir, “Son 44 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Yalnız bu kuraklığı biz en azından merkezde içme suyu anlamında halkımıza hissettirmemek için çok yoğun bir çalışma yapıyoruz. Geçen yıl 12. ayda bir aylık bir sürede sıkıntı yaşamıştık. O da Kaptaj’daki su miktarımızın bir anda 2 bin 400 litre/saniyeden 2 bin 100 litre/saniyelere düşmesi idi. Bu nedenle ciddi bir sıkıntı yaşanmıştı. Bu sene eylül ayında saniyede 2 bin 400’e düşmemize rağmen sıkıntı yaşamadık. Sebebi de Malatya’nın merkezinde çok ciddi anlamda su kayıp kaçakları vardı ve onlarla mücadele ediyoruz. Yaklaşık 2 bin 250 litre/saniye civarında suyu sisteme kazandırmış olduk. İlk ölçümlerimize göre yazın 3 bin 500 litre/saniye, kışında 3 bin litre/saniyenin altına düştüğümüz zaman su sıkıntısı yaşıyorduk. Şu an için sıkıntı yaşamıyoruz. Bu aradaki fark bizim şebekeyi iyileştirmemizden kaynaklanıyor. Yıl içerisinde bizim şebekeye verdiğimiz su miktarlarında ciddi bir azalma var” ifadelerinde bulundu.

Su faturalarının yükselmesi hakkında bilgi veren Özgür Özdemir, “Herkes kendi açısından bakıyor. Kanun dışında hiçbir şey yapmıyoruz. Ben büyükşehir gözünde bakıyorum. 30 tane büyükşehir var. 30 büyükşehir arasında en ucuz beşinci iliz. Bizim normal birim ücretimiz iki lira. Normal şartlarda 12-13 metreküp su kullanırsanız 30-35 lira kadar para ödüyorsunuz. Ama 15 metreküpü geçtiğiniz zaman da zam yok. Birim su metreküpü 6 lira olan iller var. Burada şöyle bir soru oluyor: Cazibe ile gelen sudan neden para alıyorsunuz? Ben de ‘İsterseniz gidin benim Kaptaj’ımdan o suyu alın’ diyorum. Şimdi bu o kadar kolay bir şey değil. Oradan gelişi isale hakları ile oluyor. İsale haklarını da değiştirmeye çalışıyoruz biz, onlarında süresi dolmuş ve 25 yılı aşkın bir süredir devam etmiş. Biz isale haklarını değiştireceğiz. Sırf isale maliyetleri 70-80 milyonu buluyor. Şehre getirdiniz. Ama bununla da bitmiyor. Muhtelif yerler var ve her binada istediğiniz basıncı sağlayabilecek kodlara suyu götürmeniz gerekiyor. Ama o depoyu seçeceğiniz yerler de önemli. Hem depo hem de depo arası bağlantı önemli. Onu da yaptınız, yine bitmiyor. Bu defa şebekeleri yapacaksınız. Şebekede öyle bir yapılacaksa o binadan ayırmak mümkün olmayacak ve kayıp kaçaklarınız da az olacak. Bunların hepsinin maliyeti de yaklaşık olarak 500 milyon TL. Ki bu su daha evinize gelmedi. Dolayısıyla bunları da düşünmek lazım. Sadece enerji maliyeti değil, araç, mazot maliyeti, amartasyongideri de oluyor. Burayı bizim Kaptaj’ımız değil de bir sondaj veya arıtma tesisi ile verecek olsaydık 50 kuruş mal edecektim ama bir lira ekleyecektim. Gittiğimiz toplantılarda fiyatlara bakıyoruz. Malatya’nın fiyatını görünce ‘Siz hizmet edemezsiniz’ diyorlar. Madem büyükşehir olduk, hizmet anlamında üst sıralara adayız, bunun da bir bedeli olmalı. Dolayısıyla 2 lira çok pahalı değil” ifadelerine yer verdi.

BU SENE ARTIŞ YAPMADIK

Özdemir, “Bir metreküpe 2 lira veriliyor. Artı bunun KDV’si var, Çevre Temizlik Vergisi var. Bunu da biz belediye adına toplarız. Siz 4 yıl önce almış olduğunuz bir kazağı aynı fiyata mı alıyorsunuz? Suda artış yok. Şuan için 2 Lira. En son 2013 yılında bir artış yapılmıştı. Bu sene bir artış yapmadık” diye konuştu.