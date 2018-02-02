İŞTE MALATYA'DA BULUNAN ARAÇ SAYISI!

Malatya’nın çevre illerinde de durum şu şekilde oldu:

Elazığ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 118 bin 424 oldu. Bingöl’de 17 bin oldu. Tunceli’de de 8 bin 952 oldu.

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 218 bin 945 adet taşıtın yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYITLI ARAÇLARDA OTOMOBİL İLK SIRADA

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 103 bin 42 taşıt içinde otomobil yüzde 65,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,5 ile kamyonet, yüzde 7,3 ile traktör, yüzde 7 ile motosiklet takip etti. Taşıtların yüzde 4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 2,9, kamyonette yüzde 9,7, kamyonda yüzde 33,8, motosiklette yüzde 22,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 8,3, traktörde yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 14, otobüste ise yüzde 46 artış oldu.

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 1,6 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 2,4, minibüste yüzde 3,7, otobüste yüzde 29,2, kamyonette yüzde 9,8 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 45, motosiklette yüzde 3,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,2, traktörde ise yüzde 3,2 azalış oldu.



OTOMOBİLLERİN ÇOĞU LPG’Lİ



Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 35 bin 978 adet otomobilin yüzde 38,4'ü LPG, yüzde 35,4’ü dizel, yüzde 25,9’u benzin yakıtlı olduğu açıklandı. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 oldu.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 741 bin 902 adet otomobilin yüzde 40,8’i 1501-1600, yüzde 26,1’i 1401-1500, yüzde 14,3'ü 1300 ve altı, yüzde 13,7'si 1301-1400, yüzde 4’ü 1601-2000, yüzde 1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 741 bin 902 adet otomobilin yüzde 58,7'si beyaz, yüzde 18,4’ü gri, yüzde 7,6’sı siyah ve yüzde 5,7’si kırmızı iken yüzde 9,5’i diğer renklerdedir.



Türkiye’de 2017 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 22 milyon 218 bin 945 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13,1 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,4, minibüslerde 12,7, otobüslerde 12,5, kamyonetlerde 10,5, kamyonlarda 15,5, motosikletlerde 12,7, özel amaçlı taşıtlarda 11,7 ve traktörlerde 22,9’dur.(Bülten)