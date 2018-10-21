İş’te anne

“İşte Anne Projesi” ve “İşe İlk Adım Projesi”yle hem annelere hem de gençlere istihdam sağlandığını ifade eden İŞKUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, “Anne Projesi ile kurs ve programlarımıza katılacak 0-14 yaş çocuğu olan annelerimize günlük 70 TL cep harçlığı verilecek olup, aynı zamanda sanayi ve imalat sektöründe katılımcı olarak yer alacak ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlarımıza da ayda 400 TL bakım desteği sağlanacaktır” dedi.

İŞKUR kadın istihdamına önem vermeye devam ediyor. Bu bağlamda kadın istihdamını artırmak ve gençlere nitelik kazandırarak daha uzun süre istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla İŞKUR birçok proje yapıp, bu projeleri hayata geçirmeye başladı. Bu kapsamda “İşte Anne Projesi” ve “İşe İlk Adım Projesi” uygulanıyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İŞKUR Malatya İl Müdürü Vahap Toman, anne projesiyle işgücü piyasasına girmek isteyen kadınlara destek sağlanırken, genç işsizlerin istihdamıyla ilgili de “İşe İlk Adım Projesi”ni uygulayarak, üniversite mezunlarına önce mesleki deneyim kazandırılması ve gençlerin istihdam edilmelerinin sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

MADDİ DESTEK

Tomanşunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan 100 günlük Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen ‘İşe İlk Adım Projesi’ kapsamında üniversite mezunu 18-29 yaş aralığındaki gençlerin mezun oldukları alanlarda 6 aya kadar işbaşı eğitim programına alınarak mesleki deneyim kazanmaları sağlanırken, söz konusu gençleri istihdam eden işyerlerine de istihdam aşamasında teşvik sağlandı.İşte Anne Projesi ile kurs ve programlarımıza katılacak 0-14 yaş çocuğu olan annelerimize günlük 70 TL cep harçlığı verilecek olup, aynı zamanda sanayi ve imalat sektöründe katılımcı olarak yer alacak ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlarımıza da ayda 400 TL bakım desteği sağlanacaktır. Böylelikle günlük 70 TL harçlık ve aylık 400 TL kreş bakım desteği ile Genel Sağlık Sigortası verilerek kadınların iş hayatına atılmasının önündeki engelleri ortadan kaldırıp, istihdam edilebilirliklerini artırmak yolunda önemli teşvikler hayata geçirilmiş olmaktadır. Ayrıca işverenlerimize yeni eleman alımında maddi destek sağlamış oluyoruz. İŞKUR olarak bahse konu projeler sayesinde işverenlerimize ciddi ücret desteği sağlamış olacağımızdan işverenlere çağrımız, mevcut projelerimizi yakından takip etmeleridir.”