İşte Ak Parti'nin Malatya Aday Adayları

Malatya'da Ak Parti'nin milletvekili aday adayı sayısı 74. Mevcut Ak Parti Malatya milletvekilleri eğilim yoklamasından geçmeyecek.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı iken görevinden istifa ederek aday adayı olan Ahmet Çakır ve Ak Parti İl başkanlığından istifa eden Hakan Kahtalı’nın ise eğilim yoklamasına girecekleri belirtiliyor.
İŞTE AK PARTİ'NİN MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI LİSTESİ
Abdulaziz Aslan
Abdullah Eraslan
Abdullah Akgün
Ahmet Çakır
Ahmet Ercan Uçkan
Ahmet Polat Kaya
Ali Yıldırım
Ali Edip Budan
Aslı Eren
Aynur Oğuzhan
Bayram Taşkın
Bilal Akkuş
Bülent Tüfenkci
Cevdet Arslan
Cumali Alan
Demet Kaya Ayanoğlu
Dilek Yurtseven
Ebru Çolak Bereket
Emine Erkut
Ergül Zeryurt
Esra Nur Filinte
Eyüp Akın
Eyüphan Korkmaz
Fatih Serkan Erkuş
Fatma Esen
Gazi Ergün
Gülsen Boyraz
Hakan Kahtalı
Hasan Adak
Hayrunnisa Varlıklıöz
Hilal Acı
Hüseyin Apak
Hüseyin Cemal Akın
Hüseyin Köksal Çınar
İhsan Sarı
İsmail Özbey
Kenan Kolçak
Mehmet Şahin
Mehmet Şireci
Mehmet Toptaş
Mehmet Hanifi Yılmaz
Mehmet Yılmaz Pekkaya
Murat Beytekin
Mustafa Bingöl
Mustafa Şahin
Naciye Cengil
Nail Tuna
Nedim Durgungül
Nevzat Aslan
Nihat Gürbüz
Nurettin Yaşar
Osman Timurtaş
Osman Aladağ
Özcan Mercan
Öznur Çalık
Ramazan Acar
Rasim Saka
Recep Yazıcı
Sabri Unat
Selahattin Sarıoğlu
Selçuk Gökçe
Şule Çelik
Şükrü Dinç
Taha Özhan
Tahir Özelçi
Tahir Alperen Aydoğan
Turan Kopal
Turgut Sandıkcı
Ufuk Önalan
Vahap Bata
Vahit Atalan
Veysel Ser
Yakup Güler
Yusuf Özdemir
SİNEM HATUN TAVUT - busabahmalatya.com