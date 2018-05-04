İşte Ak Parti'nin Malatya Aday Adayları

Malatya'da Ak Parti'nin milletvekili aday adayı sayısı 74. Mevcut Ak Parti Malatya milletvekilleri eğilim yoklamasından geçmeyecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı iken görevinden istifa ederek aday adayı olan Ahmet Çakır ve Ak Parti İl başkanlığından istifa eden Hakan Kahtalı’nın ise eğilim yoklamasına girecekleri belirtiliyor.

İŞTE AK PARTİ'NİN MALATYA MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI LİSTESİ

Abdulaziz Aslan

Abdullah Eraslan

Abdullah Akgün

Ahmet Çakır

Ahmet Ercan Uçkan

Ahmet Polat Kaya

Ali Yıldırım

Ali Edip Budan

Aslı Eren

Aynur Oğuzhan

Bayram Taşkın

Bilal Akkuş

Bülent Tüfenkci

Cevdet Arslan

Cumali Alan

Demet Kaya Ayanoğlu

Dilek Yurtseven

Ebru Çolak Bereket

Emine Erkut

Ergül Zeryurt

Esra Nur Filinte

Eyüp Akın

Eyüphan Korkmaz

Fatih Serkan Erkuş

Fatma Esen

Gazi Ergün

Gülsen Boyraz

Hakan Kahtalı

Hasan Adak

Hayrunnisa Varlıklıöz

Hilal Acı

Hüseyin Apak

Hüseyin Cemal Akın

Hüseyin Köksal Çınar

İhsan Sarı

İsmail Özbey

Kenan Kolçak

Mehmet Şahin

Mehmet Şireci

Mehmet Toptaş

Mehmet Hanifi Yılmaz

Mehmet Yılmaz Pekkaya

Murat Beytekin

Mustafa Bingöl

Mustafa Şahin

Naciye Cengil

Nail Tuna

Nedim Durgungül

Nevzat Aslan

Nihat Gürbüz

Nurettin Yaşar

Osman Timurtaş

Osman Aladağ

Özcan Mercan

Öznur Çalık

Ramazan Acar

Rasim Saka

Recep Yazıcı

Sabri Unat

Selahattin Sarıoğlu

Selçuk Gökçe

Şule Çelik

Şükrü Dinç

Taha Özhan

Tahir Özelçi

Tahir Alperen Aydoğan

Turan Kopal

Turgut Sandıkcı

Ufuk Önalan

Vahap Bata

Vahit Atalan

Veysel Ser

Yakup Güler

Yusuf Özdemir

SİNEM HATUN TAVUT - busabahmalatya.com