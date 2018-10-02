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İstasyon kaldırılacak mı?

Devlet Demiryolları istasyonu’nun kaldırılacağı söylentilerini değerlendiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, loko-bakım atölyelerine son dönemlerde 10 milyon TL’ye yakın yatırım yapıldığını ifade etti. Çalık, “Şu anda bununla ilgili herhangi bir gelişme söz konusu değil” dedi.

İstasyon kaldırılacak mı?

Devlet Demiryolları istasyonu’nun kaldırılacağı söylentilerini değerlendiren AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, loko-bakım atölyelerine son dönemlerde 10 milyon TL’ye yakın yatırım yapıldığını ifade etti. Çalık, “Şu anda bununla ilgili herhangi bir gelişme söz konusu değil” dedi.

02 Ekim 2018 Salı 10:28
İstasyon kaldırılacak mı?

Uzun zamandan bu yana Devlet Demiryollarının kaldırılmasını isteyen Yeşiltepeliler, Yeşiltepe bölgesinin gelişmesi için istasyonun kaldırılmasının şart olduğunu düşünüyorlar. Yeşiltepeliler, yetkililerden bu konuda yardım beklerken, BUSABAH gazetesine konuşan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kısa bir açıklamada bulundu.

Milletvekili Çalık, bu konudaki taleplerini hatırlatarak, önceki hükümetler yani Başbakan Binali Yıldırım’ın bakanlığı döneminde Devlet Demiryollarının özellikle istasyon mıntıkasında bulunan loko-bakım atölyelerinin merkezden taşınmasını arzu ettiklerini hatırlattı.

MALATYA BÜYÜYOR, GELİŞİYOR

İstasyon’un Malatya tarihi açısından önemli olduğunu vurgulayan Milletvekili Çalık, “Malatya büyüyor, Malatya gelişiyor ve bu loko-bakım atölyelerine son dönemlerde 10 milyon TL’ye yakın yatırım yapıldı. Şimdi bu yatırımların oraya gelmesinden sonra biz bu bölgenin Vagon Onarım Fabrikası’nın olduğu alana taşınmasını ve orada hizmet vermelerini bakanlarımıza arz ettik. Ama hepimizin ortak talebi, sayın bakanlarımızın da ortak talebi istasyonun özellikle Malatya tarihini ve ruhunu yaşatmak adına kalması gerektiği ve her halükarda o istasyonun orada Malatya tarihi açısından önemli olduğunu vurguladık. Şu anda bununla ilgili herhangi bir gelişme söz konusu değil” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Devlet Demiryolları IstasyonuÖznur Çalıkİstasyon Kaldırılacak MıMalatya
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