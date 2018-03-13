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İSTANBUL'DAKİ ARAPGİRLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu İstanbul’da Koru Derneğinin düzenlediği etkinlikte Arapgirlilerle bir araya geldi.

İSTANBUL'DAKİ ARAPGİRLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu İstanbul’da Koru Derneğinin düzenlediği etkinlikte Arapgirlilerle bir araya geldi.

busabahmalatya
busabahmalatya
13 Mart 2018 Salı 13:20
İSTANBUL'DAKİ ARAPGİRLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Burada konuşan Başkan Cömertoğlu, “Doğduğumuz ve doyduğumuz yerler bizim için önemlidir. Bizler geldiğimiz yeri unutmadan örf ve adetlerimizi unutmadan yaşadığımız yeri de kalkındırarak hayatımızı idame etmek zorundayız. Derneklerimiz bizim için her zaman önemlidir.

Elimizden geldiğince destek vermeye onları yaşatmaya çalışıyoruz. 2009 yılında sizlerin destekleri ile başladığımız görevimizde sizlerin sorun ve sıkıntılarını çözmek ve yaşanabilir bir Arapgir hayalini gerçeğe dönüştürmek için çaba sarf ediyoruz. Göreve başladığımız günden bu yana kısa orta ve uzun vadeli sorunlar için aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

İmkan ve kaynaklarımızı en iyi ve en verimli şekilde kullanmak için çalışıyoruz. Derneklerimizin ve hemşehrilerimizin önerilerini her zaman dikkate aldık. Onun için dernek başkanlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Burada bulunan başta dernek üyelerimiz olmak üzere hepimizin ortak paydası Arapgir’dir.

İnşallah bundan sonrada daha sık bir araya gelerek Arapgir'in sorunlarını el birliği ile çözecek ve yarınlara daha güzel bir Arapgir bırakacağız” ifadelerini kullandı. 
 

Program sonunda Koru Dernek Başkanı Mustafa Aydın, iş adamı Şemsettin Gültekin ve dernek üyeleri Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu’na derneklerine sundukları katkılarından dolayı teşekkür ettiler. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Arapgir EtkinlikKoru DerneğiHaluk Cömertoğlu
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