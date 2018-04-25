İşsizliğin Kuyruk Boyutu

TYP kapsamında alımı yapılacak 2 bin kişilik kadro için yüzlerce kişi kuyruklara girdi,trajikomik görüntüler oluştu. İş başvurusu yapacak olanlar sabahın ilk ışıklarında kuyrukta beklediklerini ifade ederken, vatandaşlar ise kuyruğun uzun olmasının düşündürücü olduğunu söylediler.

İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamındaMalatya’da da İŞKUR Malatya İl Müdürlüğüne başvurular başladı. Zeytin Dalı Harekatı başta olmak üzere, taşeron işçilerin kadroya alınması gibi nedenlerle bu yılki TYP başvuruların geç başlaması kuyrukların uzamasına neden olurken, 23 Nisan resmi tatilinden dolayı dünden itibaren başlayan başvurulardaki kuyruk ise izdihama neden oldu. İŞKUR İl Müdürlüğü ek binasının önünde başlayan ve AK Parti il binasının önde biten kuyruk görenleri şaşırtırken TYP kapsamında Orman İşletme İl Müdürlüğü, Milli, Eğitim Müdürlüğü, Müftülük ve çeşitli kurumlara toplam 2 bin kişinin alınacağı öğrenildi.

SABAHIN İLK SAATLERİNDEN İTİBAREN

İşsizlik rakamlarının gerilediği, işsizlikte azalma olduğunun söylediği bu günlerde bu kuyruğun ne anlama geldiğini bilinmezken 6 aylık çalışma hayali kuran Malatyalı işsizler sabahın ilk saatlerinde kuyrukta beklediklerini dile getirdiler.

Bunun bir iş kuyruğu olduğunu ifade eden Ahmet Uçar isimli vatandaş, kendilerine bir türlü sıra gelmediğini söyledi.

BU DAHA HİÇBİR ŞEY

Bu kuyruğun Malatya’daki işsizliğin ne durumda olduğunu gösterdiğini belirten Uçar, “TYP kapsamındaki işlere başvuru için sabahın4’ünde, 5’inde gelen insanlar var. Bu kuyruk insanların ne kadar çaresiz bir durumda olduğunu gösteriyor. Bu Malatya’daki işsizliğin ne kadar çok olduğunu gösteriyor ve bu daha hiçbir şey. Bize sadece ‘İŞKUR’da başvurunuzu yapacaksınız’ dediler. Biz de bunun için geldik. Başvuruların ne zaman sona ereceğini bilmiyoruz” diye konuştu.

6 YILDIR BEKLİYORUM

Kuyrukta bekleyen ve yaştan dolayı emekli olamadığını söyleyen Mustafa Eren isimli vatandaş ise, “Ben emekli olamıyorum. 50 yaşındayım. Yaştan dolayı 6 yıldır bekliyorum. 6 yıldır buraya gelip sürünüyorum. Beni süründürüyorlar. Ben de 6 aylık TYP kapsamındaki alımlara başvuracağım. Yaştan dolayı başvuracağım. Ben yetkililerden yaşa takılıp emekli olamayanları emekli etmelerini istiyorum. Ben saat 5.00’ten beri kuyruktayım” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK YOK’ DİYORLAR

Kuyruğu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bu kuyruğun AK Parti il binasının önünde sona ermesinin utanç verici olduğunu kaydeden Asuman Yıldız isimli vatandaş ise, “Türkiye’de işsizlik yok’ diyorlar. Ama şuna bakın, bu kuyruk nedir? Üstelik İşsizlik yok diyen iktidar partisinin önünde başlıyor kuyruk. Acaba partililer bu kuyruğu görmüyorlar mı?” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi