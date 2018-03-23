İŞSİZLİĞİ AZALTACAK PROJE

Fırat Kalkınma Ajansıyla (FKA) İnönü Üniversitesi arasında, İnönü Üniversitesi Girişimlik Merkezi ve Ön-Kuluçka Merkezi Kurulumu projesinin protokolü dün imzalandı. Malatya Valisi Ali Kaban ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay arasında imzalanan protokolde konuşan Malatya Valisi Ali Kaban, yararlanıcının İnönü Üniversitesi olduğunu söyledi.

TÜM DESTEK AJANS TARAFINDAN VERİLİYOR

Projenin süresinin 18 ay olduğunu ifade eden Vali Kaban, “Proje süresi 18 ay. Bütçemiz 3 milyon 590 bin 200 TL. Tüm destek ajans tarafından veriliyor. Üniversitemizin bir katkıda bulunması gerekmiyor. Bölgede meydana getirdiği pozitif değişimle ülkemizin gelişmesine ilham kaynağı olmak vizyonuyla faaliyetlerini yürüten Fırat Kalkınma Ajansı ulusal plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek sağlamakta ve bu planlara uygun olarak bölgenin kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bu kapsamda 2010 yılından itibaren kurum ve kuruluşlara, sivil toplum kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere toplam 587 adet projeyle yaklaşık 90 milyon TL hibe desteği sağlayan Fırat Kalkınma Ajansı, proje sahibi kurum ve kuruluşların eş finansmanı da dahil bölge ekonomisine yaklaşık 160 milyon TL civarında yatırım bütçesi kazandırmıştır” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLANMASI BEKLENİYOR

Proje neticesinde Malatya ve bölgeye önemli katkıların sağlanacağının beklendiğini dile getiren Vali Kaban, sözlerine şöyle devam etti:

“2017 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme programı kapsamında desteklenecek olan İnönü Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Ön-Kuluçka Merkezi Kurulumu Projesi, üniversite öğrencileri ve akademisyenler başta olmak üzere bölgedeki potansiyel girişimcileri destekleyecek mekanizmaların ve altyapıların oluşturulmasıyla bölgede girişimcilik kültürünün ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Ar-ge ve katma değeri yüksek ürün odaklı üretim faaliyetlerini teşvik edecek proje kapsamında yeni iş fikirlerinin belirlenmesi, iş modellerinin kurgulanması, girişimcilerin eğitilmesi ve yönlendirilmesi görevlerini yürütecek bir girişimcilik merkezi ile fikirleri prototipleme, ticarileştirme ve pazarlama süreçlerine destek sağlayacak bir ön kuluçka merkezi kurulacaktır. İnönü Üniversitesi içerisinde 100 metrekarelik bir girişimcilik merkezi ile Malatya Teknokent Binasında 215 metrekarelik ön kuluçka merkezinin kurulacağı proje neticesinde, girişimci sayısının artması, katma değeri yüksek ürünler üreten yeni şirketlerin kurulması, üniversite-sanayi işbirliğinin artması, işsizliğin azalması gibi ilimiz ve bölgemiz ekonomisine önemli katkılar sağlanması beklenmektedir.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi