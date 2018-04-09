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İSRAİL VAHŞETİNİ KINADI 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, İsrail’in Filistin’de yaptığı vahşeti kınayarak, “Başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları bu vahşet ve katliamın sona erdirilmesi konusunda acilen göreve davet ediyoruz'' dedi. 

İSRAİL VAHŞETİNİ KINADI 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, İsrail’in Filistin’de yaptığı vahşeti kınayarak, “Başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları bu vahşet ve katliamın sona erdirilmesi konusunda acilen göreve davet ediyoruz'' dedi. 

09 Nisan 2018 Pazartesi 15:04
İSRAİL VAHŞETİNİ KINADI 

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, İsrail devletinin son on gün içerisinde 31 Filistin vatandaşını katlettiğini belirterek, tepki gösterdi. İsrail’i sert bir dille eleştiren Kalan, “İsrail'in 1967 yılında Filistinlilere ait toprakların büyük bölümünü işgal etmesinin 42. yıl dönümü olarak anılan 30 Mart’a Filistin’de yapılan toprak günü kutlamalarından bu güne, son on gün içiresinde İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti. 100’den fazla kişi yaralandı. İsrail Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, basın çalışanı, ilk yardım sağlık çalışanı demeden ker kesime saldırısını sürdürmeye devam ediyor ve katlediyor” şeklinde konuştu. Kalan, çağdaş dünyanın gözü önünde katliam gerçekleştirildiği ve bunun sona erdirilmesi için tüm uluslararası kuruluşların harekete geçmesi gerektiğini belirterek, "Bu saldırıyı bir insanlık suçu ve ayıbı kabul ederek şiddetle kınıyoruz. Başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları bu vahşet ve katliamın sona erdirilmesi konusunda acilen göreve davet ediyoruz. İsrail'in Gazze'de yaşattığı insanlık vahşeti karşısında susmak, vahşete ortak olmaktır. Kendi vatandaşlarını, korumayı bahane eden işgalci İsrail’i bu yaşanan vahşet karşısında iş dünyası olarak lanetliyoruz. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek bu ölümlerin hesabının bir gün sorulacağı umudunu yaşatmak adına, tüm insanlığı tepki göstermeye davet ediyoruz" diye konuştu. busabahmalatya.com 

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