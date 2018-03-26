“İSRAFLA MÜCADELE BAKANLIĞI’ KURULMALI”

Her yıl israf nedeniyle çeşitli açıklamalar yapan eski Malatya Tüketici Eğitim ve Koruma Derneği Başkanı ve şu anda da Tüketici Danışmanı Ali Düzova, israfla mücadele çağrısını yineledi. BUSABAH Gazetesine konuşarak önemli açıklamalar yapan Düzova, tüketicilerin israf etmemeleri yönünde uyardı.

Temizlik ve bahçe işlerinin başladığını dile getiren Düzova, bu dönemde çok fazla israf olduğunu hatırlattı.

AŞIRI İSRAF VAR

Türkiye’de çok fazla israfın olduğunu ifade eden Düzova, “Ülkemizde yaşayan tüketicilerin hemen hemen birçoğu aşırı derecede israf yapıyor. Bu giyimden tutun da ayakkabıya, gıdaya kadar her şeyde aşırı israf yapılıyor. Bu da tüketicilere zarar veriyor. Bizde iki tane ekonomi var. Ülke ekonomisi ve aile ekonomisinde aşırı israf var. Kağıtta mı dersiniz, gazete parçasından mı dersiniz aklınıza ne gelirse fazla bir israf var. Bu israf da ekonomiye zarar verecek. Bu konuda ev idaresi, ev ekonomisi dersi mutlaka üniversitelerde, ilköğretimde, ortaöğretimde ders olarak verilmesi gerekir. Mutlaka israfla mücadele bakanlığının kurulması lazım. Yani bütün tedbirlerin alınması lazım. Bugün bir kamu kurum ve kuruluşlarında ne kadar kağıdın çöpe atıldığının, ne kadar elektriğin boşa yandığının yine suyun boşa aktığını biliyor musunuz? Kimse bilmiyor. Bir istatistik yok” şeklinde konuştu.

BAŞKA ÇAREMİZ YOK!

İsrafla ilgili bir bakanlığın kurulmasını isteyen Düzova, “Aynı şekilde evlerde de annelerin, babaların, çocukların bilinçlenmesi gerekir. Bir lamba değil de neden bütün lambaları yakıyorsun denilmeli. Su israfı ile ilgili olarak defalarca açıklama yapıldı. İçme suyumuzla arabasını yıkayan, merdiven, halı yıkayanlar… Buna bir yasa getireceksiniz. Memurlar kapı kapı gezecek. ‘Sen bu hortumu takıyorsun, içme suyunu kullanıyorsun.’ Bırakın suyu depolarda biriksin. Halısını yıkayan, kaçak kullanan, bağ-bahçede, tarlada kullananlar çok fazla var. Malatya’mızın suyu çok güzel bir sudur. Bunların tam mevsimi ve israfın önüne geçmek için yetkililerin, belediyelerin buna bir çare bulması gerekir. Kimse suyu boşa akıtmasın, arabasını yıkamasın, halısını, yününü yıkamasın. Başka çaremiz yok. Bu gidişle birkaç yıl sonra içme suyu da bulamayacağız” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi