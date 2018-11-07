"İsraf noktasında çok hassas davranıyoruz"

İsraf noktasında çok hassas davrandıklarını belirten Başkan Çınar, bir Meclis üyesinin "Mobil geri dönüşüm evlerini komple giydirmek yerine sadece isim silinebilir. Mart ayında seçim var, belki başkan başka bir isim olacak" sözlerine israf noktasında çok hassas olduklarını belirterek yanıt verdi.

Toplantıda Yeşilyurt’un muhtelif bölgelerinde devam eden yol yapım ve yenileme hizmetlerinde değerlendirilecek olan 300 ton bitüm alımı işi nedeniyle İller Bankası’ndan kredi kullanmak için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a yetki verilmesiyle ilgili gündem maddesi onaylandı.

SEMT KÜTÜPHANESİ VE BUTİK OTEL YAPILACAK

Yeşilyurt Belediyesi, Hıroğlu Mahallesi'ne butik otel, kütüphane ve semt kıraathanesi yapacak. Yeşilyurt Belediyesi ile DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan Tarihi Kent Bölgelerini Canlandırma Programı kapsamında, Hıroğlu Mahallesi’nde restorasyonu ve uygulama projesi devam etmekte olduğu ve mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesi ait 92 ada 2 parselde bulunan 3 katlı yapının DAP Semt Kütüphanesi olarak düzenlenmesine karar verildi.

MEHMET GÜNER İSTİFA ETTİ

Yeşilyurt Belediye Meclisinin AK Parti’li Üyesi Mehmet Güner, Meclis Üyeliğinden istifa ettiğine yönelik dilekçesini Yeşilyurt Belediye Meclisine gönderdi. Mehmet Güner’in istifasından sonra boşalan AK Parti Meclis Üyeliğine İlçe Seçim Kurulu tarafından İbrahim Haskul’un atandığı bilgisi Meclis üyeleriyle paylaşıldı.

HİZMET VE YATIRIMLARI ANLATTI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, dört yıllık dönemde Yeşilyurt’ta hayata geçen bütün hizmetlere ilişkin bilgi verdi.

Yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlatan Çınar, “Mahalle Muhtar Evimizi hizmete açtık, ilçemizin farklı bölgelerinde 20 adet Muhtar Evimiz hizmettedir. Ulaşım ağımızın akıcı ve hızlı olması adına sıcak asfalt ve sathi kaplama serimi başta olmak üzere alt ve üst yapı hizmetlerinde rekor seviyede yatırımlarda bulunuyoruz. Kendi asfaltımızı ürettiğimiz, modern ve teknik alt yapısı güçlü Asfalt Üretim ve Emisyon Tesislerimiz sayesinde saha çalışmalarını çok hızlı yapmaktayız. Çilesiz ve Seyran Mahallerine Semt Pazarları kuracağız, inşaatına başladık, Yakınca Bölgemize çok modern Yüzme Havuzu inşa edeceğiz. İlçemizdeki sosyal yaşama canlılık kazandıran, tasarımı ve mimari yapısının yanında yeşil alanları ve çevre düzenlemesiyle dikkat çekici özelliklere sahip park alanlarımızın sayısını 108’e çıkardık, şu anda yapımı devam eden yeni park alanlarımızı hizmete açarak ilçemizdeki ayrıcalıklı yaşam koşullarını tüm bölgelerde aynı ölçülerde yaşanmasını sağlayacağız. TOKİ Marketlerimiz hizmete girdi. Hizmetkârı olmaktan her zaman onur ve gurur duyduğumuz kıymetli hemşerilerimize büyük bir sevdayla hizmet ediyoruz” diye konuştu.

İKİNCİ OTURUM 9 KASIM’DA

Altı maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine, bir maddenin gündemden çıkartılmasına ve yedi maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdikten sonra 1.Oturumu tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı Olağan Toplantısı 2. Oturumunu 9 Kasım 2018 Cuma günü saat 10.30’da gerçekleştirecek.