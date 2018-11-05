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İspendere İçmeleri’nde sona gelindi

Battalgazi Belediyesi tarafından sağlık turizmine kazandırılacak olan İspendere İçmeleri’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 

İspendere İçmeleri’nde sona gelindi

Battalgazi Belediyesi tarafından sağlık turizmine kazandırılacak olan İspendere İçmeleri’nde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. 

05 Kasım 2018 Pazartesi 18:31
İspendere İçmeleri’nde sona gelindi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde eski İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Çelik, bazı belediye meclis üyesi ve AK Partili yöneticilerle birlikte İspendere İçmeleri’nde tamamlanma aşamasına gelen çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, “Bugün meclis üyelerimiz ve partili arkadaşlarımız ile birlikte çalışmaları yerinde görmek ve incelemek amacıyla, İspendere Şifalı İçmeli Suların bulunduğu Rehabilitasyon ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’ne geldik. Şu anda rötuş işlemleri kalmış. Buda önümüzdeki süreç içerisinde de açılışı gerçekleşir. Bu gördüğünüz alan bin kişilik bir fuaye alanı. Altta 4 tane yüzme havuzumuz var. Bayanlara ve erkeklere ayrı yapılmıştır. Diğer taraftan da hamamları, saunası, fitnes salonları, fin hamamı, hepsi birarada bayanlar ve erkekler içinde ayrı ayrı dizayn edilmiş. Hemen üst katında üniversitemizle yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde, buranın poliklinik salonları, tedavi odaları, üniversitemiz ile ortaklaşa planlanmış ve fiziki yapısı da ona göre düzenlenmiştir. Şu anda burada 25 alanda poliklinik yapılabilecek odaların ve poliklinik salonların olduğu, fizik tedavisinden, Akupunktur, hacamat tedavisinden, sülük tedavisinden ve benzeri geleneksel ve tamamlayıcı tıp tedavi ünitelerini de burada üniversitedeki bizzat eğitimini almış hocalarımız tarafından yürütülecektir. Diğer taraftan Türkiye’deki bütün geleneksel ve tamamlayıcı tıp uzmanları buraya gelerek eğitim formasyonları, eğitim etkinlikleri ve hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılacak. Aynı zamanda onlar için dinlenme ve sosyal donatı alanların olduğu bölümler ve konferans salonları ve eğitim salonları dizayn edilmiştir. Hemen üst katında da 5 yıldızlı otel standardında, gerek suit odaları ile, diğer normal odaları ve balkonları ile otel odaları oluşturulmuştur” şeklinde konuştu. 
Şifa aramak için İspendere İçmeleri’ne gelecek olan vatandaşların ihtiyaç anlamında hiçbir sorunla karşılaşmayacağını belirten Başkan Gürkan, “Buraya gelen vatandaşlarımız alttaki şifa havuzlarında şifalı sulara girecekler ve hemen akabinde de şifalı hamamlarda duşlarını ve hamam ihtiyaçlarını yapacaklar. Odalarına çıkarak iç hastalıkları dediğimiz, gerek börek taşları, gerek parazit, gerek sindirim sistemindeki problemlerin giderilmesi noktasında şifalı İspendere sularından faydalanacaktır. Diğer taraftan da altta kafeterya, çocuk parkları, gezi havuzları, su içme alanları ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte piknik alanlarının oluştuğu geniş kapsamlı aşağı yukarı 150 dönümlük bir alan üzerine sosyal donatı alanları serpiştirilmiş ve yerleştirilmiştir. Diğer tarafta da 1250 dönümlük yerde de teraslama yapılarak ağaçlandırma çalışmaları başlatılmıştır. Buraya 1 milyon üzerinde ağaç dikilmiştir. Dolayısıyla bunların hepsi yerleştiği zaman bir orman alanı içerisinde güzel bir şifalı merkez olacak. Ayrıca buranın tatlı su yunun yetersiz olması hasebiyle, 5 km ilerideki kaynak sudan saniyede 30 litre suyu buraya intikal ettirdik. Burada hem içme, hem de şifalı su olarak hiç bir problemimiz olmayacak. Vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında sadece Malatya ve Battalgazi değil, sadece Doğu Anadolu bölgesi değil, Türkiye ve Türkiye dışından gelece iç ve dış turizm ve şifa anlamında herkesin ihtiyacını karşılayacak bir fiziki yapı içerisinde hazırlanmıştır. Bu tesisin Malatyamıza, bölge halkımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu. 

İHA

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