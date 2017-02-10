Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen Şubat Ayı Olağan Toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 6 Ocak 2017 tarihli Meclis karar özetinin oy birliğiyle kabul edilmesinden sonra Meclisin gündeminde olan maddeler Başkan Vekili Yakıcı tarafından tek tek okunarak oylamaya sunuldu.

ŞEHİT İSİMLERİ PARK VE SOSYAL TESİSLERE VERİLDİ

Terör örgütlerine yönelik gerçekleşen operasyonlar başta olmak üzere hain saldırılarda hayatını kaybeden şehitlerin isimlerinin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına önem veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü önünde bomba yüklü aracın patlatılması neticesinde yaşanan terör saldırısında şehit düşen Polis Memuru Yusuf Kenan Mutlu’nun ismini Tecde Mahallesi Nine Sokak’ta bulunan park alanına verilmesini kararlaştırdı.

Ayrıca 20 Ocak 2017 tarihinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Cengiz Karabulut’un isminin Şeyhbayram Mahallesi Kadirşinas Caddesi Beşevler Sitesi arka kısmında yapımı devam eden Park ve Sosyal Tesislere verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifinin kabul edilmesinden sonra kısa bir açıklama yapan Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, “İstanbul’da hayatını kaybeden Fen İşleri Müdürümüz Mustafa Cengiz Karabulut’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mustafa Cengiz Karabulut’un ilçemize çok büyük hizmetleri olmuştur, kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

FİLİZ SOKAK “ÖZGECAN ASLAN” OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ

Belediye Meclisi ayrıca Ocak Ayı Toplantısında CHP Grubu Meclis üyelerinin teklifi doğrultusunda Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale edilen “Özgecan Aslan” isminin Cemal Gürsel Mahallesi Gökalp Sokağa verilmesine ilişkin hazırlanan komisyon raporunu görüştü. Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu üyelerinin mahallede yaptığı inceleme neticesinde vatandaşların daha fazla tercih ettikleri tespit edilen, etkin kullanımı göz önünde bulundurulan Cemal Gürsel Mahallesi’ndeki Filiz Sokağa “Özgecan Aslan” isminin verilmesiyle ilgili hazırlanan rapor Meclis üyeleri tarafından uygun bulundu ve oybirliği ile kabul edildi.

“YEŞEREN TOHUMLAR” PROJESİ DESTEKLENECEK

Yeşilyurt İlçe sınırlarında bulunan cami ve Kuran kurslarında gerçekleştirilen Kuran kurslarına katılım sağlayamayan dezavantajlı çocukların katılımlarını teşvik etmek, onların kişisel ve ahlaki gelişimlerini destekleyerek, toplumsal değerlerimizi öğrenmelerine, sosyal, zihinsel ve bedensel gelişimlerinin yanı sıra iyi alışkanlık kazandırmak amacıyla Yeşilyurt Kaymakamlığı, Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Müftülüğü işbirliğiyle “Yeşeren Tohumlar” adı altında düzenlenecek projenin desteklenmesi Meclis tarafından onaylandı.

Ağırlıkla imar maddelerinin ele alındığı toplantıda, dokuz madde oylanarak kabul edilirken, yedi maddenin Mart ayındaki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine, sekiz maddenin ise 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Toplantısı 7 Mart 2017 Salı günü saat 14.00’te Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

HABER MERKEZİ