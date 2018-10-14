İŞKUR’dan anlamlı proje

‘İşte Anne’projesi kapsamında Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman’ın ziyaretleri devam ediyor.

400 TL KREŞ YARDIMINDA DA BULUNULACAK

Malatya Battalgazi ve Yeşilyurt Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına yönelik düzenlenen ziyarette hali hazırda sosyal yardım alan ve 0-15 yaş arası çocuğu olan kadınların tespit edilerek İŞKUR tarafından yürütülen İşbaşı Eğitim Programlarına yönlendirilmeleri hususunda çeşitli bilgilendirmelerde bulunan Toman, söz konusu gruba günlük 70 TL kursiyer cep harçlığı verileceğini belirterek, ayrıca 2-5 yaş arası çocuğu olan ve bakım sorumluluğu nedeniyle istihdama katılamayan kadınlara da Bakım Desteği Projesi kapsamında ayda 400 TL kreş yardımında da bulunulacağını ifade etti.

Vakıf başkanı Adnan Fırat, konu hakkında her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.