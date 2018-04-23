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İskenderoğlu’ndan Çakır’a Ziyaret

42. Turizm Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu beraberinde bazı otel idarecileri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

İskenderoğlu’ndan Çakır’a Ziyaret

42. Turizm Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu beraberinde bazı otel idarecileri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:52
İskenderoğlu’ndan Çakır’a Ziyaret

Büyükşehir Belediyesinin Malatya’nın turizmine büyük katkılar sağladığını belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi bir yandan kentimize müzeler kazandırırken bir yandan da kültür ve sanat ortamını ciddi manada destekliyor. Özellikle Malatya’nın kültür hayatına son birkaç yıl içerisinde gerçekten büyük eserler kazandırdınız. Yapmış olduğunuz bu güzel çalışmalar şehrin turizmini olumlu yönde etkiliyor. Bizler şehrin turizm ve kültürü adına yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARMALIYIZ

Turizmin ülkeler için çok önemli birer ekonomik kaynak olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Kültürel alanda yapılan çalışmalarla turizmi iç içe görüyoruz. Kültürel değerlerimizin korunması, yeniden ayağa kaldırılması ve gelecek nesillere aktarılması adına büyük gayretler gösterilmektedir. Kültürel değerlerimizin tanıtımının da çok iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Büyükşehir Belediyesi olarak Turizm Mastır Planı çalışması gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili olarak kurulan Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) aracılığı ile 900 üzerinde tespit edilmiş kültürel değerimiz bulunmakta. Bunların turizme ve kültürümüze kazandırılması için çalışmalar yapılmaktadır. Bunun yanında doğal güzelliklerimizde oldukça fazla, bu güzelliklerinde yaşatılması oldukça önemli. Bu güzellikleri insanlarımızın gelip rahatlıkla gezebileceği, zaman geçirebilecekleri bir şekilde dizayn etmemiz gerekmektedir. İlimize gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması için konaklama alanlarının yeteri derecede olmaları da önemli. Bunun için son zamanlarda Malatya’mızda birçok otel kaliteli ve modern hizmet vermeye başladı. Turist sayının artması ilimizin ekonomisine, ticaretine yansıyacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizin gelişmesi ve kalkınması için gerekli bütün çalışmaların içerisinde olacağız” sözlerini kaydetti. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Levent İskenderoğluAhmet çakır
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