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İSKENDEROĞLU KONFERANS VERDİ

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Uzman Sanat Tarihçisi Levent İskenderoğlu MAFSAD Kitap Kafe’ye konuk oldu. İskenderoğlu, ‘20.yy sanatı: Sanatın dönüştüren gücü’ adıyla gerçekleştirdiği konferansta insanların ilkçağlarda ortaya çıkardığı sanat ürünlerinden hareket ederek ortaçağdan, Rönesans döneminden, Barok dönemden, Fransız İhtilali ve Sanayi Devriminin gerçekleştiği yıllardan örnekler verdi.

İSKENDEROĞLU KONFERANS VERDİ

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Uzman Sanat Tarihçisi Levent İskenderoğlu MAFSAD Kitap Kafe’ye konuk oldu. İskenderoğlu, ‘20.yy sanatı: Sanatın dönüştüren gücü’ adıyla gerçekleştirdiği konferansta insanların ilkçağlarda ortaya çıkardığı sanat ürünlerinden hareket ederek ortaçağdan, Rönesans döneminden, Barok dönemden, Fransız İhtilali ve Sanayi Devriminin gerçekleştiği yıllardan örnekler verdi.

busabahh
busabahh
13 Mart 2018 Salı 11:54
İSKENDEROĞLU KONFERANS VERDİ

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği-MAFSAD tarafından hazırlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2016-1 Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında finanse edilen Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de ortak olduğu MAFSAD Kitap Kafe’de kültür-sanat etkinlikleri devam ediyor.

Bu kapsamda, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Uzman Sanat Tarihçisi Levent İskenderoğlu MAFSAD Kitap Kafe’ye konuk oldu. ‘20.yy sanatı: Sanatın dönüştüren gücü’ adıyla gerçekleştirdiği konferansta insanların ilkçağlarda ortaya çıkardığı sanat ürünlerinden hareket ederek ortaçağdan, Rönesans döneminden, Barok dönemden, Fransız İhtilali ve Sanayi Devriminin gerçekleştiği yıllardan örnekler verdi. Farklı ve ilgi çekici anlatım yöntemiyle binlerce yıllık dönemin sanat anlayışını yaklaşık 90 dakikaya sığdıran İskenderoğlu’nu katılımcılar ilgiyle dinledi.

MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan, Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüyle, ‘Burası Benim Yerim/MAFSAD Kitap Kafe’, ‘Malatya Kayısı Çiçeği Fotomaratonu’, ’Uluslararası Malatya Fotokamp’, ‘Dar Alanda Kısa Pozlamalar’, ‘Yıldızlar Altında Malatya’ ve ‘Malatya Fotoğraf Rotaları’ projesi gibi birçok ortak proje yürüttüklerini ifade etti.

GÖRSEL GÜCÜ YÜKSEK FOTOĞRAFLAR

Bu projelerin kentin sanat ve kültür atmosferine renk kattığını, yapılan faaliyetler neticesinde görsel gücü yüksek fotoğraflar elde ederek Malatya ile ilgili çok güzel ve kapsamlı bir arşiv oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Orhan, Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Levent İskenderoğlu’nun kendilerini bütün projelerde desteklediklerini belirtti.

Başkan Orhan MAFSAD’a ve Malatya’ya yaptığı katkılardan dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu’na plaket takdim etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu da, MAFSAD’ın, Malatya’nın en aktif sivil toplum kuruluşlarının başında geldiğini ve çalışmalarını önemsediklerini ifade ederek, Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan ve ekibine teşekkür etti.(Bülten) busabahmalatya.com 

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