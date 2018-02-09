İŞİTME ENGELLİLERDEN UMRE DÖNÜŞÜ ZİYARET

Valilik Konferans Salonu’nda gerçekleşen ziyarette Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen ile umre seyahatlerinde öğrencilere eşlik eden din görevlileri öğrencileri yalnız bırakmadı.

İl Müftülüğünün işitme engelliler Kuran kursunda öğrenim gören 22 işitme engelli öğrenci ile bu yıl içerisinde hafızlığını tamamlayıp dereceye giren 10 hafız, Vali Kaban tarafından umre ile ödüllendirilmişti.

İşitme engelli öğrencileri Kuran kursu öğreticisi Sevim Çancı refakatinde 19 Ocak’ta Sümer Camii’nde düzenlenen törenle uğurlanmışlardı.

Umreden dönen ve ilk kez kutsal topraklara gitmenin heyecanını yaşayan işitme engelli Kuran kursu öğrencileri ve hafızlar kendilerine bu fırsatı veren Vali Kaban’a teşekkür ettiler.

VALİ KABAN’A ZEMZEM VE HURMA

Vali Kaban’da kendisine işaret dilinde teşekkür eden öğrencilerin sağ salim şekilde kutsal topraklardan dönmüş olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.İşaret diline de çevrilen konuşmaların ardından işitme engelli öğrenciler kutsal topraklardan getirdikleri zemzem suyu ile hurmayı Vali Kaban’a hediye ettiler.(Bülten)



