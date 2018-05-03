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İşe Giremedi, İntihar Etmek İstedi

Malatya'da iş talebine olumsuz yanıt alan bir genç çatıya çıkarak intihar etmek istedi.

İşe Giremedi, İntihar Etmek İstedi

Malatya'da iş talebine olumsuz yanıt alan bir genç çatıya çıkarak intihar etmek istedi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:55
İşe Giremedi, İntihar Etmek İstedi

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş talebinde bulunan İ.A.K. (33) olumsuz yanıt alınca 4 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise hava yastığı açtı.

İ.A.K. polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. İntihar girişiminden vazgeçirilen genç ilk önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından da karakola götürüldü. Karakolda ifadesi alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi. 

İHA

Son Güncelleme: 03.05.2018 10:56
Anahtar Kelimeler:
MalatyaIntihar
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