14 Şubat 2017 Salı

İşçilerimizin alın teri ile yapıyoruz

Vali Mustafa Toprak beraberinde Karayolları 8. Bölge Müdürü Ahmet Gülşen ile birlikte Malatya - Hekimhan – Kangal karayolunda yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 12:03
İşçilerimizin alın teri ile yapıyoruz

  Vali Toprak ilk olarak Kuruçay üzerine yapılan köprü inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra şantiye sorumluları, mühendis ve işçiler ile de bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.
  Vali Toprak,  “Şimdi sizler, işçisiyle, mühendisiyle, ustasıyla, müteahhidiyle, Karayolları personeliyle bunları gerçekleştiriyorsunuz. Artık yerli mühendisimizin, mimarımızın, teknik elemanlarımızın ve işçilerimizin kendi alın teri ve güzelliği ile hem yerli hem milli olarak yapıyoruz. Bunlar önemli, hepinize kazasız belasız çalışmalar diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.   

TÜNELLERDE İNCELEME
  Köprü inşaatından ayrıldıktan sonra Çebiş Tüneli geliş yönü tüpünde yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Vali Toprak, daha sonra Hekimhan'a geçerek kendisini karşılayan Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu ile birlikte Hekimhan ilçe merkezinden sonra yapımı devam eden 400 metre uzunluğundaki Karakısık-1 ve 380 metre uzunluğundaki Karakısık-2 tünellerinin çalışma alanına giderek burada da çalışmalar hakkında bilgi aldı.
  Daha sonra Sivas İl sınırına kadar giden Vali Toprak, bin 200 metre uzunluğundaki Hasançelebi geçişi ile ilgili hazırlıkların devam ettiği bilgisini aldı. Karayolları Bölge Müdürü Gülşen Tohma Köprüsü ikinci kanadının ihale çalışmasının devam ettiğini, Yazıhan kısmında kalan 7 kilometre yol çalışması ve asfalt çalışmalarını 2017 yılı içerisinde tamamlayacaklarını belirtti.

GÜVENLİK PERSONELİ İLE GÖRÜŞTÜ
  Karayolları Bölge Müdürü Gülşen Yazıhan-Hekimhan-Kangal bölge sorumluluk alanında kalan ve çalışmalarını devam ettiğini, 34 km yol yapımı ve muhtelif uzunluktaki 6 tünelden 3'ünün çalışmasını devam ettirdiklerini ve diğer üçü ile ilgili olarak da çalışmalara müteahhit firmanın hazırlıklarını bitirmesi ile başlayacağını ve 2017 yılı içerisinde tünel geçişleri ve 34 kilometre yolun "binder" aşamasına getirileceğini ifade etti. Vali Toprak, görevli güvenlik personelleri ile de görüşerek bilgi aldıktan sonra görevlerinde başarılar dileyerek il merkezine hareket etti.

HABER MERKEZİ
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