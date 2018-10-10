İşbirliği yapalım bu anlayışı kaldıralım

Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Dünya Gümrük Örgütü (DGO) 13. Yıllık PICARD Konferansı Malatya’da düzenlendi. Dün başlayan ve yarın da devam edecek Konferansta Malatya Valisi Ali Kaban, Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Kunio Mikuriya, Kore Gümrük İdaresi Çok Taraflı İş Birliği Direktörü Jaeho Jung, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, STK temsilcileri ve birçok ülkeden katılımcı yer aldı.

Moderatör Thomas Cantens, Kore Gümrük İdaresi Çok Taraflı İş Birliği Direktörü Jaeho Jung ve Gümrük Örgütü Genel Sekreteri Kunio Mikuriya’nın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, konferansa katılanlara Anadolu’nun bu mütevazı şehrinde, farklı bir coğrafyasında bulunmakla aslında farklı bir iklimi de solumuş olduklarını söyledi.

MALATYA, TİCARETİN KAVŞAK NOKTASINDA

Çalıştayın Malatya’da yapılmasının güzel bir tesadüf olarak düşündüğünü ifade eden Milletvekili Tüfenkci, “Burası Malatya ve esasında baktığımızda gümrük uygulamalarının ilk olarak uygulandığı şehirlerinden birisi ve tarihi anlamıyla da bu çalıştayın burada düzenlenmesi de bu anlamıyla güzel bir tesadüf olduğunu düşüyorum. Malatya tarihi İpek Yolu’nun geçtiği, ticaretin de kavşak noktası, tarım ve yeni sanayileşen, ticaretin de geliştiği bir şehir olarak da Türkiye’de, Anadolu’da öne çıkan şehirlerarasında bulunmaktadır. Gümrük uygulamalarının ve gümrük vergilerinin ticaret savaşlarının bir aracı olarak kullanıldığı günümüzde, sizlerin özellikle ticaretin kolaylaştırılması, gümrüklerin bir kontrol mekanizması unutmadan ama dünya ticaretinde ülkelerin ticaretine katkı verecek iyi uygulamaların geliştirildiği mekanizmalar olması, bu uygulamaların birbirimizle paylaşılması ve tavsiye edilmesi önemlidir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

PICARD ÇOK ÖNEMSEDİĞİMİZ BİR PROGRAM

Dünya ticaretinin geliştiğini ve değiştiğini ifade eden Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “Ülkemizin 4-4’lük nadide bir şehri Malatya’da böyle bir organizasyonun yapılması bizim açımızdan önem arz ediyor. PICARD çok önemsediğimiz bir program. Bu programın bir araştırma tarafı bir de çok önemsediğimiz işbirliği tarafı. Tabi PICARD sayesinde kurumsal kapasitelerin gelişmesinde çok önemli çıktıların konuşulduğu bir programdır. Ve yine çok sevindirici bir hadise, bugüne kadar ki yapılanların 13.’sü, bugüne kadar yapılan PICARD toplantılarında en fazla makale talebi alan, makale başvurusu yapılan 100’ün üzerinde makale başvurusunun yapıldığı bir programı bugün gerçekleştiriyoruz. Ve yine 3 gün boyunca konu başlıklarına ve içeriklerine baktığımızda dolu dolu çok değerli çalışmaların burada paylaşılacak olması bu toplantının ileriye dönük çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Dünya ticareti değişiyor, gelişiyor, büyüyor ve buna bağlı olarak da yeni ticaret usulleri ortaya çıkıyor. Buna bağlı olarak dünyada tüketim alışkanlıkları da değişiyor. Buna göre de ticaretin yönü değişiyor. İşte tüm bunların ışığında özellikle son dönemde çağımızda sanayi devrimi ile ortaya çıkan en önemli şey de dijitalleşme ve bu teknolojinin getirdiği faydaların burada değerlendirilmesi” ifadelerini kullandı.

İŞBİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Bakan Yardımcısı Metin, “Bizim açımızdan en önemli başlık, ticaretin kolaylaştırılması başlığıdır. Bu başlık altında daha hızlı, daha güvenli, daha kolay ticaretin yapılmasını sağlayacak insanlarımızın ortaya çıkmasıdır. Yeni gelişen dünya ticaretinde sınır dışı ticaretin en önemli argümanı olan e-ticaret. Bu hususun bu 3 gün içerisinde konuşulması çok nemli. Bir diğer önemli husus gümrüklerde bağlantılılık, yani hem gümrükler arasındaki işbirliği, çok özel sektörün gümrükle işbirliği ve yine bütün bu paydaşların birbiriyle bağlantılı bir şekilde işbirliği çok önemli. Ticaret Bakanlığı olarak 3 temel ilkemiz var. Birisi en kolay ticaret, ikincisi en güvenli ticaret, üçüncüsü de en hızlı ticaretin sağlanması. Bütün politikalarımızı bu ilkeler doğrultusunda geliştiriyoruz” diye konuştu.

SERBEST TİCARETTEN YANA OLAN BİR ÜLKEYİZ

Dünya ticaretindeki hacmi hep beraber artıracaklarını söyleyen Metin, “Türkiye olarak hem Dünya Ticaret Örgütünde hem Gümrük Ticaret Örgütünde çok aktif bir üyeyiz. Hem Dünya Ticaret Örgütünde, hem Gümrük Ticaret Örgütünde var olan her türlü politikalarını mevzuatımıza uyum konusunda hızlı davranıyoruz. Çünkü Türkiye olarak biz serbest ticaretten yana olan bir ülkeyiz. Şuan ise dünyanın içinde bulunduğu sıkıntılar var, çünkü serbest ticaretin en önemli lokomotif olması gereken bazı ülkelerin bugün korumacı bir anlayışla serbest ticarete sekte vurduğunu görüyoruz. Ama bizler hem Dünya Ticaret Örgütü hem Gümrük Ticaret Örgütü çatısı altında ticaretin kolaylaştırmasına yönelik bu birlikteliği, bu işbirliğini sağlarsak, bu korumacı anlayışı da ortadan kaldırır, dünya ticaretindeki hacmi hep beraber arttırırız” ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ ENERJİ TRANSİT HATTI TÜRKİYE’DE

Türkiye’nin coğrafi konum itibariyle önemli bir konumda bulunduğunu belirten Fatih Metin, “Türkiye, coğrafi konum itibari ile çok önemli bir konumda. Dünyanın en önemli enerji transit yolu üzerindeyiz. Dünyanın en önemli enerji transit hattı Türkiye’de. Yine dünyanın en önemli, en eski ticaret yolu da Türkiye’de. Dolayısıyla Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum, havalimanlarıyla, deniz limanlarıyla, kara kapılarıyla iç gümrük ve diğer uygulamalarıyla gümrük mevzuatının uygulanabilirliği açısında her alanı kapsayan bir ülke konumundayız. Kolay, güvenli ve hızlı ticaretin temelini gümrük oluşturuyor. Dolayısıyla dünyadaki gümrük uygulamalarının ortak olması, işbirliklerinin kuvvetli olması, ticareti daha çok kolaylaştıracaktır” şeklinde konuştu.