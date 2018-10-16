“İş yapamıyoruz, alsak satamıyoruz”

Pazar esnaflarımdan Nedim Köse,"Kışlık kıyafetlerde fiyatlar geçen yıla oranla yüzde 50 arttı. Fiyatlarçok yüksek. Mal alırız ama satamayız. Şuan 25 liraya sattığımız ürünleri 40 lira dersek nasıl satacağız. Benim burada 25 Lirayasattığım ürün, şimdi 35 lira. Esnafın durumu iyi değil. Bayramdan sonra iş yok. Dolar yükseldikten sonra işler düştü"sözlerini kaydetti.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 50 ARTTI

Yusuf Saygılı,"Geçen seneye göre, en az yüzde 50 daha pahalı. Yelekler 10 liraydı, şimdi 15 lira oldu. Şu kazaklar 15 liraydı, şimdi 25 lira oldu. Her şey yüzde 50 arttı. Ürünleri alıyoruz, getiriyoruz, satamıyoruz. Satış yok, para kazanamıyoruz. Müşteriler bu fiyatlara alışamadı. Dolardaki yükseliş, biz esnafları perişan etti,vatandaşı perişan etti" ifadelerini kullandı.

DOLAR ÇOK YÜKSEK

Dolardaki yükseliş pazar esnafını da vurdu. Esnaf işlerinin durgun olmasını, doların yükselişine bağladı. Ürünlerin çoğunu dolar üzerinden aldıklarını belirten esnaf şaşkın. Esnaflardan Ufuk Baysal,"Fiyatlarımız bu sene çok yüksek. Bu sene dolardan dolayı fiyatlarımız çok yüksek" şeklinde konuştu.