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“İş Dünyası Erken Seçimi Olumlu Karşılıyor”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen “erken seçim kararına” yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Kalan açıklamasında, iş dünyası olarak erken seçim kararını olumlu karşıladıklarını ifade etti.  

“İş Dünyası Erken Seçimi Olumlu Karşılıyor”

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen “erken seçim kararına” yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Kalan açıklamasında, iş dünyası olarak erken seçim kararını olumlu karşıladıklarını ifade etti.  

20 Nisan 2018 Cuma 11:05
“İş Dünyası Erken Seçimi Olumlu Karşılıyor”

Başkan Kalan, “İş dünyası olarak, üretim ve istihdamın artırılması ve ülke ekonomisinin ileri taşınması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da en büyük itici gücünü, iç ve dış siyasette istikrar ortamı oluşturuyor. İstikrar ise, halkın desteği ile göreve gelmiş güçlü iktidarlarla mümkündür.

Türkiye, istikrarı ortadan kaldırmaya ve ülkemizi kaosa sürüklemeye yönelik, içeriden ve dışarıdan çalışan tüm şer odaklarına en güzel cevabı, aziz milletimizin desteği ile 15 Temmuz 2016’da vermiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin önlenmesinin ardından, 16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilen referandum sonucunda, milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş onaylanmış ve istikrar ortamı sürdürülmüştür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne bir an önce geçmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu, 24 Haziran 2018 tarihinde erken seçim kararını, iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları, 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye’ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır. Seçim kararının tüm ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” sözlerini kaydetti. (Bülten)

Son Güncelleme: 20.04.2018 11:09
Anahtar Kelimeler:
Erken SeçimHüseyin Kalan
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