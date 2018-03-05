İŞ CİNAYETLERİ ARATACAKTIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıldönümünde yaptığı açıklamada, “Kuralsız, güvencesiz çalışma koşulları devam ettiği sürece, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerler kaldırılmadıkça, iş cinayetleri ve meslek hastalıkları her yıl artarak devam edecektir”dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba, Türkiye’nin çalışma hayatının sorunlarının her geçen gün arttığını sendikasızlaştırma, esnek çalışma sistemi, özelleştirme uygulamaları, güvencesiz çalışma yöntemleri, kayıt dışı çalışma gibi sorunların yanına son yıllarda iş cinayetlerinin de eklendiğini belirterek, “Sorunları çözüm bekleyen emekçiler, AKP’nin emek karşıtı politikaları nedeniyle umutlarını iyice yitirmiştir” dedi.

“EMEKÇİLERİMİZİ ÖNLENEBİLİR İŞ CİNAYETLERİNE KURBAN VERİYORUZ”

Ağbaba yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıldönümü.2013 yılından bu yana her 3 Mart’ta ‘İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü’nde Türkiye’nin bitmek tükenmek bilmeyen en önemli sorunlarından biri olan iş cinayetleri ile tekrar yüzleşiyoruz. Türkiye, tüm dünyada emekçileri suda boğulan, çadırda yanan, maden ocaklarında katledilen, asansör boşluklarında topluca ölen bir ülke olarak biliniyor. Açlık, işsizlik ve geçim sıkıntısının en üst noktaya çıktığı günümüzde, iş bulup çalışabilen emekçilerimizi maalesef iş cinayetlerinde kaybediyoruz. 2016 yılında 1970 olan iş cinayeti sayısı, 2017 de 2006’ya yükselirken,20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL ile birlikte işçi ölümlerinin sayısı da artmaktadır. Ocak ayında en az 141 işçi daha iş cinayetlerine kurban verildi. Emekçilerimizi önlenebilecek iş cinayetlere kurban vermeye devam ediyoruz.”

“İŞ CİNAYETLERİNİN 2-3 KATI MESLEK HASTALIĞI”

Kamuoyuna açıklanan rakamlar ile gerçekte iş kazalarından dolayı hayatını kaybeden işçi sayısı arasında da çok büyük farklılık olduğuna dikkat çeken Ağbaba, “İş kazalarının neredeyse 2-3 katı büyüklükte meslek hastalıklarına yakalanan emekçiler de değerlendirildiğinde iş yaşamının içinde bulunduğu durum çok net görülecektir. Cinayetlerin ve kazaların önlenmesi, meslek hastalıklarını ortaya çıkaran etkenlerin ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılmaması, her yıl önümüze yeni acı tabloların gelmesine sebep olmaktadır ”ifadelerini kullandı.

“TEK TARAFLI HAZIRLANAN MEVZUTLAR”

Ağbaba açıklamasının devamında, “Kuralsız, güvencesiz çalışma koşulları devam ettiği sürece, sendikal örgütlenmenin önündeki engellerler kaldırılmadıkça iş cinayetleri ve meslek hastalıkları her yıl artarak devam edecektir. Hükümetin, emek cephesinin taraflarının görüşlerini almadan tek taraflı hazırladığı mevzuatlar değişmekte ancak iş cinayetleri tablosu değişmemektedir. Bir taraftan iş cinayetlerini ve meslek hastalıklarını engellemek istediğini söyleyen hükümetin diğer taraftan kiralık işçilik, esnek çalışma gibi emekçilerin katledilmesine ortam hazırlayan düzenlemeleri yasalaştırması niyetlerini net bir şekilde ortaya koymaktadır” sözlerini kaydetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Zonguldak Kozlu’da 263 işçinin hayatını kaybettiği katliamın ardından, Türkiye binlerce emekçisini katliamlarda kurban vermeye devam ediyor. Soma, Ermenek, Torunlar, Şirvan,3. Havalimanı vb. durmak bilmeyen iş cinayetlerinde, işçi katliamlarında kaybettiğimiz emekçilerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum” dedi. (Bülten) - busabahmalatya.com