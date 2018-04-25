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İş Adamı Sabri Unat’ta Aday Oldu

Dün itibariyle AK Parti’de başlayan aday adalığı müracaatları kapsamında Malatya ilk Milletvekili aday adaylığı başvurusu iş adamı Sabri Unat’tan geldi.

İş Adamı Sabri Unat’ta Aday Oldu

Dün itibariyle AK Parti’de başlayan aday adalığı müracaatları kapsamında Malatya ilk Milletvekili aday adaylığı başvurusu iş adamı Sabri Unat’tan geldi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:15
İş Adamı Sabri Unat’ta Aday Oldu

AK Parti Malatya İl Teşkilatında aday adaylık başvurusu için gelen İş adamı Sabri Unat, burada yaptığı konuşmada, "İnşallah Rabbim nasip ederse Malatya'mıza, halkımıza, Aziz milletimize hizmet etme imkanı bize verilirse, elimizden geldiği kadarıyla Malatya’mız için güzel hizmetler gerçekleştireceğiz" dedi.

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Unat, katılanlar teşekkür etti. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise 24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler öncesince aday adaylığı başvuruların başladığını anımsatarak, "Bugün bizleri ziyaret ederek başvurusunu yapan kıymetli arkadaşımız Sabri Unat’a başvurusundan dolayı hayırlı olsun diyorum” ifadelerine yer verdi. Milletvekilliği için aday adaylık başvurularının 29 Nisan Pazar günü sona ereceğini ifade eden Kahtalı, “Malatya’da siyaset yapmak isteyen arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin partimize gelerek, seçim işleri başkanımızın, teşkilat başkanımızın ve diğer teşkilat üyeleri arkadaşlarımızla birlikte oluşturduğumuz komisyonda alacakları forumlarla bizlere başvurularını yapabilirler. Bu gün partimize gelerek, AK Parti Malatya Milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulanan Sabri kardeşimize 'hayırlı olsun' diyorum. İnşallah cenabı Allah hayırlı hizmetler yapmayı hepimize nasip etsin” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Unat, başvuru dosyasını İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya teslim etti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaAdaySabri UnatAk Parti
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