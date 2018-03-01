İNSANLIK DIŞI MUAMELE PROTESTO EDİLECEK

Memur-Sen Kadın Kolları Komisyonu öncülüğünde 55 ülkeden Sivil Toplum Kuruluşu üyesi kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günümünasebetiyle, Suriye'deki hapishanelerde bulunan kadınlara uygulanan insanlık dışı muameleyi protesto etmek ve dünya gündemine taşımak için “Vicdan Konvoyu” oluşturarak, otobüslerle Hatay'a gidecekler. Hatay’dan dünyaya seslenecek olan kadınlar Suriyeli kadınların sesini dünyaya duyuracaklar. Konuyla alakalı dün Soykan Parkı’nda bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına Vicdan Konvoyu Sorumlusu Avukat Gülden Sönmez, Memur-Sen Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici, HH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin ve Malatyalı STK’ların kadın kolları temsilcileri katıldı.

İlk açıklamayı yapan Memur-Sen Malatya Kadın Kolları Başkanı Nurhan Bilici, 6 Mart tarihinde İstanbul’da başlayacak olan Vicdan Konvoyu’nun Hatay’a kadar ilerleyeceğini söyledi.

Başkan Bilici, “Bu esnada çevre illerden bu konvoya katılan illerimiz olacak. BütünSivil Toplum Kuruluşu kadın kolları ve üyeleri katılacak. Amaç Suriye’deki 6 bin 736’tane genç kız ve tutuklu halde yaşadıkları eziyete dur demek ve bu dur deme adına dünya basınında farkında yaratmak adına özellikle Dünya Kadınlar Günü’nde orada olmak istiyoruz” diye konuştu.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE ORADA OLMAK İSTİYORUZ

Korkunç bir dramla karşı karşıya oldukları dile getiren Vicdan Konvoyu Sorumlusu Avukat Gülden Sönmez de, “7 yıl oldu. Mart 2011’den bu yana Suriye’de korkunç bir savaş yaşanıyor. Herhalde hiç bu kadar çocuk şehit vermedik. Herhalde hiç bu kadar kadın eziyet görmedi. Herhalde hiç bu kadar yaşlımız hunharca katledilmedi. Hiç bu kadar kimyasal bombayla muhatap olmadı. Dünya Kadınlar Günü’nde orada olmak istiyoruz. Ve biliyoruz ki, Türkiye dört bir tarafında hayırsever insanlarının yardımıyla da elinden gelen bütün desteği Suriye halkı için esirgemedi ve kucak açtı. Ama hiçbirimizin görmek istemediği, duymak istemediği, aklımıza geldikçe de yüreğimizi sızlatan, bizi çaresiz hissettiren bir derdimiz daha var. Suriye zindanlarındaki kadınlarımız. Elbette ki, sadece kadınlarımız değil, dünya kadar erkekte bu zindanlarda her türlü işkenceye maruz kalıyor. Hatırlarsanız 55 bin fotoğraf çıktı Suriye zindanlarından. O fotoğraflar binlerce işkenceyle katledilmiş Müslümanların kemiklerinden ibaretti. Ve o kemiklerde bile ne kadar korkunç işkenceler gördükleri uluslararası hukuk komisyonları tarafından tespit edildi” şeklinde konuştu.

SAYILARINI BİLE BİLMİYORUZ

Hiç kimsenin kadınları konuşmadığını belirten Sönmez, “Savaşın başından bu yana 400 bin insan en az Suriye zindanlarında tutuldu. Bir kısmıysa halihazırda bu zindanlarda işkence görmekte. Kaç tanesi işkenceden öldü, sayılarını bile bilmiyoruz. Nerelere defnedildiler, onları da bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var hapishanelerin arkalarındaki toplu mezar gibi ortamlara cesetlerin atıldığı. Ve sadece Suriye rejimin resmi zindanlarındaki rakamlardan bahsediyoruz. Oysa biz biliyoruz ki, boş fabrika ve depolar zindan, hapishane olarak kullanılıyor. 13 bin 581 kadın savaşın başından bu yana Suriye zindanlarına bir şekilde alınmış olan kadın sayısı. Kimisi hamileyken alındı, kimisi çocuklarıyla beraber alındı kimisi işkenceden katledilip şehit oldu. Ve şu an 6 bin 736 kadın, bun 417’si küçük kız çocuğu Suriye zindanlarında. Bu kadınların hemen hemen tamamına karşı tecavüz suçu defalarca işlenmekte. Bu kadınlar tecavüz sonucu olan çocukları zindanlarda dünyaya getirmek zorunda kalıyorlar. bu sorumluluk hepimizin boynuna olan bir sorumluluk. Bu acı hepimizin acısı. Hiç kimse bu kadınları konuşmuyor” diye konuştu. MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi