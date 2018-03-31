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‘İNSAN HAKLARI’ PANELİ DÜZENLENDİ

İnönü Üniversitesi Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu ile Hekimhan Kaymakamlığı İnsan Hakları Kurulu ortaklığıyla ‘İnsan Hakları’ Paneli düzenlendi.

‘İNSAN HAKLARI’ PANELİ DÜZENLENDİ

İnönü Üniversitesi Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu ile Hekimhan Kaymakamlığı İnsan Hakları Kurulu ortaklığıyla ‘İnsan Hakları’ Paneli düzenlendi.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:46
‘İNSAN HAKLARI’ PANELİ DÜZENLENDİ

Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda gerçekleşen ve sunuculuğunu stajyer hukukçu Buket Ulaş’ın yaptığı panele İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal, İnsan Hakları kurul üyesi avukat Mustafa Keçeli ve İlçe Müftüsü Necmi Ünsal panelist olarak katıldı.

Panel İnönü Üniversitesi Hekimhan Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sis ve Hekimhan Belediye Başkanı AliseydiMillioğlu’nun selamlama konuşmaları ile başladı.İletişim Fakültesi Dekanı ve Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Önal, insanlık tarihinde yerleşik hayata geçiş ile başlayan bir arada yaşama sürecine paralel olarak bugünkü, devlet, hukuk, emniyet, ticaret, yönetim, din ve ahlak gibi kurumların doğduğunu ifade etti.

Önal, bundan sonra tek tek bireylerin güçlü devlet örgütleri karşısında korunması için dinler ve felsefeler aracılığı ile yavaş da olsa insan hakları fikrinin geliştiğini söyledi.İlçede kurulmuş olan İnsan Hakları Kurulunu tanıtan serbest avukat Mustafa Keçeli ise hukuk pratiği içinde geçen; şüpheli, sanık, tanık, infaz ve tutuklu gibi bazı temel hukuk kavramlarını açıkladı. Keçeli giriş sunumunun akabinde ‘susma hakkı’ olarak bilinen uygulamayı ve böylesi bir hakkın ne anlama geldiğini panel konusu olarak sundu.

İSLAM DİNİNİN İNSANLARA TANIDIĞI HAKLAR ANLATILDI

İl Müftüsü Necmi Ünsal ise Peygamberimizin (sav) Veda Hutbesi olarak bilinen metninden hareketle İslam dininin insanlara tanıdığı hakları anlattı. Ünsal aynı zamanda bazı hadislerden örnekler sunarak İslam’ın kadınlara tanıdığı hakları ayrıntılı olarak ortaya koydu.

Panele, ilçede çalışan daire başkanları, belediye çalışanları, Hekimhan Anadolu Lisesi öğretmenleri, hukukçular, üniversite hocaları ve öğrenciler ile Hekimhan halkı katıldı.Panelin sonunda hem katılımcı hem de dinleyiciler paneli düzenlemede en çok emeği geçen İnsan Hakları kurul üyeleri Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Pektaş ve avukat Mustafa Keçeli ile ev sahipliği dolaysıyla Mehmet Emin Sungur Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sis’e şükranlarını sundular.(İNÜHABER- Haber Merkezi)

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