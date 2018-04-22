İnsan Hakkı İhlali!

2018-2021 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle gerçekleşen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu seminer dün gerçekleştirildi. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ateş, ŞÖNİM Müdürü Berna Bal Oğuztürk ve rehber öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra söz alan Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ateş, kadınların bir değer olduğunu söyledi.

REHBER ÖĞRETMENLERE BÜYÜK İŞLER DÜŞÜYOR

Ateş, “Dinimizde en kıymetli yere koyduğumuz kadınlarımıza şiddeti önlemek için siz burada bulunan rehber öğretmenlerimize büyük işler düşmektedir. Bu nedenle Malatya’da Şiddeti Önleme Mücadele İl Eylem Planında okullarda, küçük yaşta öğrencilerimize bunu aşılamak için burada bulunmaktasınız” dedi.

ŞİDDETE ‘DUR’ DİYEBİLECEĞİMİZİN FARKINDAYIZ

Daha sonra söz alan sözlerine Peygamber Efendimizin bir hadisiyle başlayan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Rasim Bulut, “Peygamber efendimiz Hz. Muaz‘ı Yemen’e gönderirken kendisine şöyle demiştir: “Allah‘a yemin ederim ki, Allah‘ın senin vasıtanla bir kişiyi doğru yola iletmesi, senin için dünya ve dünyanın içinde bulunanların tümünden daha hayırlıdır.İlimden bir şey öğrenip, öğrendiği şeyi halka öğreten bir âlime, yetmiş Sıddık’ın sevabı verilir. Bizler öğretmenlik mesleğinin ne kadar kutsal olduğunun ve sizlerin desteği ile şiddete dur diyebileceğimizin farkındayız” diye konuştu.

MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu belirten Bulut, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir insan hakkı ihlali olan kadına yönelik şiddet; kadınların sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda yerlerini alma haklarından çeşitli biçimlerde yoksun kalmalarına, bunun da ötesinde fiziksel ve ruhsal sağlık sorunları yaşamalarına, sakat kalmalarına ve hatta yaşamlarını yitirmelerine neden olmaktadır. Bakanlığımız, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla çalışmalarını sıfır tolerans ilkesiyle; kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal çalışmalar, eğitim ve farkındalık artırma çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu artırma, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik kurumsal mekanizmaların güçlendirilmesi başlıkları altında çok boyutlu ve tüm tarafların katkısı ile kararlılıkla sürdürmektedir” şeklinde konuştu.

FARKINDALIK EĞİTİMLERİMİZİ TAMAMLADIK

“Bakanlığımız tarafından 2017 yılı içerisinde ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’ kapsamında kampanya sloganı olarak ‘kadına şiddet insanlığa ihanettir!’ belirlenmiş olup söz konusu gün kapsamında çeşitli etkinlikler yapılmıştır” diyen Bulut, şunları kaydetti:

“İlimizde de 2018-2021 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı hazırlanmış olup aralık ayında Valilik makamınca da onaylanarak yürürlüğe girmiş ve İl Eylem Planı kapsamında çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda 2017 yılında İl Müdürlüğümüze bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğümüz ile birlikte birçok farkındalık çalışmaları yürüttük. 2018 yılında ise; ocak ayında SGK personellerine, şubat ayında İŞKUR personellerine, mart ayında Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve KOSGEB çalışanlarına, İl Jandarma Komutanlığı personellerine, Malatya Büyükşehir Belediyesi personellerine ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarına yönelik farkındalık eğitimlerimizi tamamladık.Birçok farkındalık çalışmalarımız da hâlihazırda devam etmektedir.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi