İnönü’de yeni akademik eğitim dönemi başlıyor

İnönü Üniversitesi 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı, 24 Eylül Pazartesi günü güz yarıyılı dersleri ile başlıyor.

İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sami Durak, yeni akademik yılının 24 Eylül Pazartesi günü başladığını belirterek, yeni eğitim döneminin hayırlı olmasını diledi. Durak, bu dönem İnönü Üniversitesine yerleşen öğrenci sayısının 2018 YKS verilerine göre 5 bin 981 olduğunu aktaran Durak, "Özel Yetenek Sınavı ile de 350 tane öğrenci aldık. 5 bin 981 yerleşen öğrenciden 5 bin 564 tane kayıt gerçekleştirildi. Ek kontenjandan ise bin 197 öğrenci bekliyoruz. Bu durumda üniversitemizin toplamda öğrenci sayısı 42 bin 736 civarına ulaştı ama İLİTAM, DGS, ek kontenjan kayıtları daha sonuçlanmadı. Onların gelmesi durumunda yaklaşık 44 bin civarında bir öğrenci sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi. Yeni dönemde en fazla tercih edilen fakültenin 820 öğrenciyle Eğitim Fakültesi olduğunu aktaran Durak, sırasıyla Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ile Sağlık Bilimleri Fakültelerinin de en çok tercih edilen fakülteler olduğunu söyledi. Meslek Yüksekokullarında da yüzde 95 oranında doluluk sağlandığını belirten Durak, “Aynı zamanda diğer fakültelerimize de doluluk oranları yüzde 95’lere erişti. Üniversitemizin tabi ki Malatya Turgut Özal Üniversitesinin üniversitemizden ayrılmasından dolayı öğrenci kontenjanlarının geçen seneki oranlarının verecek olursak kayıt yapan öğrenci sayımızda artışlar gözlemledik. Geçen sene biraz daha farklı bir durum vardı. Yaklaşık bin 300 civarında bir öğrenci kayıtlanma yapmamışken bu sene o oran baya bir düştü. Bu konuda da biraz iyi bir duruma geçtiğimizi düşünüyoruz. Malatya İnönü Üniversitesinin tercih edilme ve kayıt noktasında iyi bir yol aldığını düşünüyoruz. Faydalı olduğuna inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni dönemde üniversite kapsamında öğrencilere yapılacak olan oryantasyon çalışmasından bahseden Başkan Durak, 25 Eylül’den itibaren oryantasyon eğitimi planladıklarını belirtti. Öğrencilerin oryantasyon eğitimlerinde, üniversite ile ilgili gerekli olan tüm bilgilere sahip olacaklarının da altını çizen Durak, “Üniversiteye geldikleri zaman üniversitemizde yaşam koşullarının neler olduğunu, ulaşımla ilgili nelere dikkat etmeleri gerektiğini, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının vermiş olduğu hizmetlerin genel bilgilendirmelerini, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında uygulanan mevzuat kuralları çerçevesinde öğrencilerimizin ileriki aşamalarda karşılarına neler çıkacağını, nelere dikkat etmeleri gerektiğini, usul ve esaslar kapsamında öğrencilerimizin dikkat etmeleri gereken hususları, kayıt yenilemeleri ile ilgili yapmaları gereken işlemleri ile ilgili genel bir bilgilendirme yapacağız. Tarihlerimizi fakültelerimize gönderdik. Fakülteler öğrencilere duyuru yapacaklar. Uygun gördükleri salonlarda öğrencilerimize genel bir bilgilendirme yapacağız" diye konuştu.