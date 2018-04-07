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İNÖNÜ’DE ROBOT YARIŞMASI DÜZENLENECEK

İnönü Üniversitesi “RoboCot 2018” ile Robot Yarışmasına ev sahipliği yapacak. Her yaştan teknoloji meraklılarının katılabileceği yarışma 4-5-6 Mayıs tarihlerinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İNÖNÜ’DE ROBOT YARIŞMASI DÜZENLENECEK

İnönü Üniversitesi “RoboCot 2018” ile Robot Yarışmasına ev sahipliği yapacak. Her yaştan teknoloji meraklılarının katılabileceği yarışma 4-5-6 Mayıs tarihlerinde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

07 Nisan 2018 Cumartesi 11:46
İNÖNÜ’DE ROBOT YARIŞMASI DÜZENLENECEK

RoboCot, her yaştan insana hitap eden atölye çalışmalarından konferanslara, alanında uzman kişilerin söyleşilerden mucitler sergisine kadar birçok kategori içeren bir etkinlik olarak 2018 yılında da robot severleri bekliyor.

RoboCot kelimesi, Robot teması ile Malatya kayısı sembolünün bütünleştirilmesi için ROBOT+apriCOT (Kayısı) kelimelerinin birleşmişinden oluşuyor. İlk düzenlendiği günden itibaren, kapsamı ve etkisi beklentilerin de ötesinde olmuş ve büyük ses getiren yarışma konu sınırlaması, tema kategorileri olmaksızın tamamen özgün ve geniş bir aralıkta yapılmaktadır. Öğrenciler kendi yaş kategorilerinde istedikleri ekipman ve yazılımla (veya yazılımsız) robot ürünleri ile yarışmalara katılabilecek.

ÖDÜLLER BELİRLENDİ

İnönü Üniversitesinde 4-5-6 Mayıs tarihlerinde Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek robot yarışmasının ödülleri belirlendi.

Genç, büyük, küçük, üniversiteli, iş adamı, akademisyen, farklıkları olan her girişim, yenilik ve teknoloji meraklısı insanı aynı etkinlikte bir araya getirebilmek, sinerji ve enerjisi yüksek bir ortam sunabilmek, yeni bağlantı ve çalışmalarını önünü açmaya vesile olabilmek gibi amaçlarla yola çıkan yarışmanın 17 yaş üstü ödülleri; birincilik ödülü 5 bin TL, ikincilik ödülü 3 bin TL, üçüncülük ödülü bin 500 TL olarak belirlendi.

14-17 yaş aralığı ödülleri; birincilik ödülü 2 bin 500 TL, ikincilik ödülü bin 500 TL, üçüncülük ödülü 750 TL olarak belirlenen yarışmanın 10-14 yaş aralığı ödülleri ise birincilik ödülü bin TL, ikincilik ödülü 750 TL, üçüncülük ödülü ise 500 TL şeklinde belirlendi.

Son olarak 10 yaş ve altı ödülleri; birincilik ödülü 750 TL, ikincilik ödülü 500 TL, üçüncülük ödülü 250 TL olarak belirlenen yarışmanın temalı yarışmalarındaki ödüller ise Mini Sumo 750 TL ve Çizgi İzleyen 750 TL olarak belirlendi.

RoboCot, her yaştan insana hitap eden atölye çalışmalarından konferanslara, alanında uzman kişilerin söyleşilerden mucitler sergisine kadar birçok kategori içeren bir etkinlik olarak 2016 yılında başlamış, 2017 yılında ise “yurt dışı davetli konuşmacı” kategorisi ile Uluslararası RoboCot Festivali ismini almıştır. RoboCot ayrıca içerisinde 7’den 70’e herkesin katılabileceği ödüllü temasız robot yarışmasını da içermektedir. (ÜNİHABER-Haber Merkezi)

İHA

Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiRobot Yarışması
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