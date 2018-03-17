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İNÖNÜ’DE MEHTER KONSERİ

İnönü Üniversitesi Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu tarafından Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlığı önünde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü münasebetiyle İnönü Üniversitesi Mehteran Topluluğu Mehter Konseri ve 18 Mart Çanakkale Zaferi Sergisi gerçekleştirildi.

İNÖNÜ’DE MEHTER KONSERİ

İnönü Üniversitesi Türk Dünyası ve Akraba Topluluğu tarafından Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanlığı önünde 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü münasebetiyle İnönü Üniversitesi Mehteran Topluluğu Mehter Konseri ve 18 Mart Çanakkale Zaferi Sergisi gerçekleştirildi.

busabahh
busabahh
17 Mart 2018 Cumartesi 12:19
İNÖNÜ’DE MEHTER KONSERİ

Konsere, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Ü. Cemal Koyunoğlu, Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanı Ömer Çelik, Eğitim Şube Müdürü Nezir Kızılkaya ve öğrenciler katıldı.

Mehteran Topluluğu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen mehter konserini dinleyen Rektör Kızılay daha sonra fotoğraf sergisini gezdi.

Eğitim Şube Müdürü Nezir Kızılkaya fotoğraf sergisindeki konuşmasında, “Görseller Anadolu Ajansı’nın arşivinden ve Genelkurmay Başbakanlığı arşivinden alındı. Büyük bir kısmı ise başka yerlerden ve hemen hemen hiç sergilenmemiş görsellerdir. Çok güzel, ilgi çekeceğini düşündüğümüz bir sergi olacaktır” ifadelerini kullandı.(ÜNİHABER- Haber Merkezi)

Anahtar Kelimeler:
İnönü ÜniversitesiMehter Konseri
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