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İnönü’de aşure ikramı

İnönü Üniversitesi Alevilik Araştırma Enstitüsü tarafından ‘Hz. Hüseyin ve Kerbela’ konulu konferans düzenlendi. Konferansın ardından ise konuklara aşure ikramı yapıldı.

İnönü’de aşure ikramı

İnönü Üniversitesi Alevilik Araştırma Enstitüsü tarafından ‘Hz. Hüseyin ve Kerbela’ konulu konferans düzenlendi. Konferansın ardından ise konuklara aşure ikramı yapıldı.

28 Eylül 2018 Cuma 11:15
İnönü’de aşure ikramı

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte konuşmacı olarak Avrasya Alevilik Bektaşilik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, “Hz. Hüseyin ve Kerbela” konulu konferansı verdi. Konferansa, Vali Ali Kaban, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen, Cem Vakfı Malatya Şube Başkanı Eşref Doğan, Malatya Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanı Hasan Meşeli, Hz. İmam Zeynel Abidin Türbesi Kültür Vakfı Başkanı Doğan Karaduman, Alevi Eşit Yurttaşlık Derneği Başkanı Erdoğan Ünverdi, akademik personel ve üniversite öğrencileri katıldı. Konferansın ardından ise İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ön kısmında aşure ikramı yapıldı.

Programın ardından se Vali Kaban İnönü Üniversitesinde öğrencilere yönelik açılan Diyanet İşleri Başkanlığının “Doğru Bilgi, Sağlam İnanç ve Güzel Ahlak” temalı standı ve İl Emniyet Müdürlüğünün “El Ele, Güvenli Geleceğe” temalı stantlarını inceledikten sonra İnönü Üniversitesi Alevilik Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
İnönü Üniversitesiömer Urhal
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