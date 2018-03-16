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İnönü Üniversitesispor’da futbolcuların idman boykotu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’un 23. haftasında 18 Mart Pazar günü saat: 13.30’da Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaşacak İnönü Üniversitesispor’da sezon başından beri devam eden parasal kriz giderek büyüyor.BAL’da...

İnönü Üniversitesispor’da futbolcuların idman boykotu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’un 23. haftasında 18 Mart Pazar günü saat: 13.30’da Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaşacak İnönü Üniversitesispor’da sezon başından beri devam eden parasal kriz giderek büyüyor.BAL’da...

16 Mart 2018 Cuma 15:38
İnönü Üniversitesispor’da futbolcuların idman boykotu

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’un 23. haftasında 18 Mart Pazar günü saat: 13.30’da Malatya Yeşilyurt Belediyespor ile karşılaşacak İnönü Üniversitesispor’da sezon başından beri devam eden parasal kriz giderek büyüyor.

BAL’da ekonomik sorunlarla boğuşması nedeniyle teknik heyetini ve futbolcularını daha önce kaybeden kırmızı beyazlılar, şimdi de maça çıkmama tehlikesiyle karşı karşıya.

Hafta sonu oynanacak Malatya derbisi öncesi baş gösteren ödeme sorunu futbolcuların sabrını taşırırken, takımın idmanlara çıkmadığı ifade edildi.

Kulüp Başkanı Nurettin Uğur’un hafta başı sözünü verdiği ödemelerin yapılmaması üzerine idmana çıkmama kararı alan futbolcuların, Pazar günü oynanacak Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçına da çıkmayacaklarını yönetime ilettikleri öğrenildi.

Bu gelişmeden sonra Başkan Uğur’un Pazar günkü maç öncesi ödeme sözü verdiği, ödemelerin yapılması halinde takımın maça çıkacağı ifa edildi.

İnönü Üniversitesispor BAL’da 18 puanla 10. sırada bulunuyor.
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